¿El papa Francisco podría renunciar? El pasado sábado 31 de diciembre falleció Joseph Ratzinger, el papa emérito Benedicto XVI y tras su defunción, comenzaron a circular rumores de una posible renuncia de Francisco, pese a que el pontífice argentino ha dejado claro que mantiene sus planes a futuro, donde destacan el Sínodo del 2024 o el Jubileo de Roma en 2025.

Eso sí, el propio Francisco no ha descartado de plano la posibilidad de renunciar: "la puerta está abierta, es una opción normal, pero hasta hoy no he llamado a esa puerta, no me he sentido con ganas de pensar en esa opción. Aunque eso no significa no empezar a pensarlo pasado mañana, ¿verdad? El Señor decidirá", señaló anteriormente.

Aunque también aclaró que, “sinceramente, no en este momento".

Para la periodista vaticanista de Il Messaggero, Franca Giansoldati, cabe preguntarse si, “con la muerte de Joseph Ratzinger, es si el papa Francisco querrá considerar también la opción de su renuncia, naturalmente con tiempos y métodos que analizar y ciertamente no de inmediato, pero con menos obstáculos de los que supondría la presencia de otro papa emérito vivo".

Otro vaticanista, Iacopo Scaramucci del diario La Repubblica, ve lejana la opción que Francisco demita del cargo, a no ser que padezca graves problemas médicos. "Si hay una certeza, es que (Francisco) nunca delegará el 'trono de Pedro' que le ha sido asignado por el Espíritu Santo a través de los cardenales electores, y si lo hace, será en caso de impedimento médico, como reveló en la entrevista al diario español ABC al confesar que ya había dejado escrita su renuncia solo en ese caso".

Por lo pronto, el propio Francisco ya tiene definida su agenda para los próximos años. Este 2023 viajará a África en febrero y más tarde participará en el Encuentro del Mediterráneo en Marsella (Francia). En tanto, el 2024 participará y para el 2025 nombrará “una mujer como responsable de un dicasterio" y liderará el Jubileo de Roma.