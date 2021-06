Registro Social de Hogares | Conoce cómo agregar una carga familiar a la cartola

Comenzaron las postulaciones al IFE Universal de junio, que va dirigido al 100% delas familias que estén inscritas en el Registro Social de Hogares.

Por lo mismo, mucha gente se entusiasmó con la idea de obtener algunos recursos para paliar la crisis económica producida por la pandemia, ante lo cual están en proceso de inscripción o actualización del registro.

Y como muchas personas no tienen claro cómo pueden actualizar su RSH, en RedGol te enseñamos cómo puedes agregar una carga familiar al registro.

Cómo agregar una carga familia al RSH

Lo primero que debes saber es que se requieren de los siguientes documentos en el caso de menores de edad:

Certificado de nacimiento con la subscripciones correspondientes.

Declaración Jurada Simple firmada por la jefatura de hogar que indica que el niño o niña es integrante del hogar, con la copia de la cédula nacional de identidad del firmante o documento que acredite la tuición de el o la menor.

Formulario solicitud de incorporación firmada por la jefatura de hogar y la persona solicitante y copia de la cédula nacional de identidad de ambos.

Mientras que para las personas adultas se pide:

Formulario solicitud de incorporación/desvinculación firmada por la persona a incorporar, por la jefatura de hogar y la persona solicitante.

Copia de la cédula de identidad de la persona a incorporar, de la jefatura de hogar y persona solicitante (si es distinto a la jefatura de hogar).

Paso a paso para agregar una carga familiar

1. Ingresa a la página web www.registrosocial.gob.cl, selecciona la opción “Ir a mi registro” y accede con la clave única.

2. Cuando ingreses, debes hacer clic en “mis solicitudes” y posteriormente en “actualización del formulario”. Elige el tipo de solicitud que deseas realizar, y pulsa “continuar”.

3. Más tarde debes ingresar los datos requeridos, y cliquear en “continuar”. Aparecerá en pantalla el mensaje solicitud ingresada y se te entregará un número de solicitud (con el cual podrás hacer seguimiento al trámite).

4. Después debes descargar el formulario, imprimirlo, completarlo y firmarlo. Debes digitalizar el documento para subirlo a la plataforma junto con los demás antecedentes. Haz clic en “continuar con la gestión”.

5. Adjunta los documentos, y selecciona la opción “continuar”. Si no adjuntas los antecedentes a través del sitio web, deberás dirigirte a tu municipalidad, y presentar la documentación requerida antes de 30 días desde la realización de la solicitud, de no hacerlo el requerimiento no será tramitado.

6. Como resultado del trámite, habrás solicitado la actualización de información del formulario del Registro Social de Hogares (RSH).