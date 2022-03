Con el objetivo de no recurrir nuevamente a la posibilidad de generar un Quinto Retiro de los fondos previsionales, hace pocos días la Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, confirmó que el Gobierno de Gabriel Boric anunciará una serie ayudas económicas para solventar los gastos que ha producido la pandemia en el bolsillo de todos los chilenos “Se van a hacer anuncios, ya estuvimos trabajando, pero efectivamente se tienen que presentar a la ciudadanía, se van a hacer anuncios prontamente a fin de fortalecer y ampliar los cupos de empleo y ademas la inversión pública que es muy necesaria para el país”.

Y como bien se sabe, el Presidente de la República ya dió su postura negativa ante un Quinto Retiro de los fondos previsionales, la que recientemente volvió a ser confirmada por el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson “No queremos que los trabajadores paguen las crisis con sus propios recursos y, por lo mismo, haremos un esfuerzo fiscal para aquellos sectores que aún no logran volver a los ingresos que tenían antes de la pandemia"

Pero al parecer las respuestas el poder ejecutivo no son suficientes para los parlamentarios, ya que en el Congreso se han presentado 7 proyectos en relación al tema hasta el momento y el Senador Ivan Flores (DC) salió a dar su apoyo a un nuevo retiro "Mientras eso no ocurra, yo estoy disponible no solamente para debatir, sino para aprobar el quinto retiro. Las ayudas económicas son necesarias y si el Gobierno no las dice, vamos a aprobar el quinto retiro".

Y más tarde, la diputada Gael Yeomans (CS) hizo un llamado a los parlamentarios oficialistas a la unidad y trabajar en conjunto para impulsar el programa del Gobierno actual.

Dado a lo anterior, se puede concluir que las opiniones en el poder legislativo y ejecutivo se encuentran totalmente divididas y aún está por definirse si el nuevo plan económico cumplira las expectativas de la ciudadanía y junto con ello, también de los parlamentarios que están a favor de un Quinto Retiro.

Oposición abre una posibilidad de apoyo al plan económico del Gobierno

El diputado RN e integrante de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum, se refirió a las polémicas asegurando que los beneficios del Gobierno deberán dejar satisfechos a todos o de lo contrario se legislará un Quinto Retiro "Si no presenta un paquete contundente de ayudas sociales, los retiros siempre van a estar siendo un fantasma. En la medida que el Gobierno cumpla, va a haber menos disposición nuestra a evaluar los retiros".

Por otro lado, el senador de la UDI Gustavo Sanhueza, ha dado a conocer su rechazo ante un posible Quinto Retiro, criticando el proyecto de Karim Bianchi "Lamento profundamente que prácticas que son habituales en la Cámara de Diputados, como presentar proyectos inconstitucionales, se estén traspasando al Senado. El Gobierno ha sido tremendamente claro: no está dentro de lo que tiene planificado apoyar un quinto retiro"