Actualmente el Congreso se contempla una nueva posibilidad de generar un nuevo retiro de los fondos previsionales, es decir, Quinto Retiro y los varios parlamanetarios han presentado sus propuestas para el proyecto con los lineamientos que a cada uno les parece más adecuado, siendo 7 iniciativas en total entorno a un nuevo retiro que se encuentran a la espera de una pronta legislación.

Pero según la información proporcionada durante la jornada de este domingo, el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson conifrmó que el poder ejecutivo mantiene su postura negativa ante la posibilidad de un Quinto Retiro de los fondos previsionales "No queremos que los trabajadores paguen las crisis con sus propios recursos".

Por otro lado, la Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, también quiso referirse al respecto en defensa de la postura del Gobierno de Gabriel Boric “Nunca fue parte de nuestro programa de gobierno como hemos señalado. Nuestro interés principal está en poder sacar adelante una reforma al sistema de pensiones y no hemos innovado en la materia”.

Junto con ello, la ministra comentó acerca del plan económico que tiene planeado poner en funcionamiento el poder ejecutivo próximamente y como aquí en Redgol siempre te mantenemos informado de todo, a continuación te contamos todos los detalles.

¿Cuándo se dará a conocer el plan económico y a quiénes beneficiaria?

Según lo informado por la ministra, Jeannette Jara, indicó que el Gobierno se encuentra trabajando actualmente en un plan económico para ayudar a las personas que presentan deficiencias económicas, principalmente mujeres “Estamos trabajando un plan de recuperación económica inclusiva porque hay sectores de la población que han ido quedando más atrás, y eso es una realidad, en particular la empleablidad de las mujeres”.

También, quiso referirse a la reforma de pensiones que es un tema que urge en la agenda del poder ejecutivo “La reforma a las pensiones es un tema no necesario, sino que indispensable y para eso estamos conversando con los parlamentarios, con el mundo empresarial, y con el mundo de trabajadores y trabajadoras. Este tema no puede seguir, ya llevamos postergando como todos y todas sabemos al menos en dos gobiernos anteriores, de poder sacar esta temática adelante, y efectivamente los pensionados no pueden seguir esperando en nuestro país”

Finalmente, Jara indicó que próximamente pero sin definir una fecha concreta, se dará a conocer el plan económico a implementar “Se van a hacer anuncios, ya estuvimos trabajando, pero efectivamente se tienen que presentar a la ciudadanía, se van a hacer anuncios prontamente a fin de fortalecer y ampliar los cupos de empleo y ademas la inversión pública que es muy necesaria para el país”.