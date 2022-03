Las nuevas propuestas para volver generar retiros de los fondos previsionales se han visto envueltas en diversas pólemicas en el Congreso, ya que existen parlamentarios que se encuentran a favor y otros en contra.

Hasta el momento han sido 7 los proyectos que se han presentado para el retiro de los fondos previsionales, uno presentado por Pamela Jiles y otro por Félix González , uno de ellos propone el retiro del 10% de los fondos, mientras que el otro permitiría el retiro total del dinero.

Otra la de las propuestas fue presentada por Karim Bianchi, la cual consiste en realizar el retiro del 10% de fondos de cotizantes y pensionados y además, permitir sacar el 100% del dinero en caso de que la persona tenga una enfermedad grave.

Bajo el mismo contexto, el diputado Jorge Durán tiene una visión distinta respecto al tema y su proyecto propone el retiro total de los fondos en las cuentas individuales de las AFP. Por otro lado, René Alinco en alianza con Jiles y nuevamente Durán, presentaron nuevamente un retiro que propone que los pensionados de rentas vitalicias, exonerados políticos y familiares de detenidos desaparecidos puedan optar al retiro del 10% o la totalidad del dinero.

También, desde el Partido de la Gente, el diputado Gaspar Rivas quiso presentar el retiro total o parcial de los fondos de pensiones y que las AFP a reintegren a cada fondo individual las pérdidas producidas a partir del año 2000 y finalmente, desde la misma bancada se propone un Autopréstamo AFP, el que consiste en que las personas afiliadas puedan realizar autopréstamos ilimitados de hasta un 15% de sus ahorros previsionales que tengan hasta la fecha en sus cuentas individuales y deberán devolver los montos extraídos en un plazo que va desde un mes hasta 60 meses.

¿Qué dice el Congreso respecto a las propuestas del Quinto Retiro?

Desde el Congreso el senador Iván Flores (DC) dió a conocer su apoyo a la posibilidad de un Quinto Retiro de los fodos previsionales debido a que aún no existen ayudas concretas por parte del Gobierno "Hoy día, todavía no escuchamos de ayudas económicas concretas y claras a los miles de micro y pequeños empresarios que están con serias dificultades, o aquellos que perdieron su pequeño negocio, su pequeño taller y que no tienen ayudas económicas para volver a recuperarse, o aquellas familias que han perdido el empleo".

Posteriormente, el Senador Flores agregó "Mientras eso no ocurra, yo estoy disponible no solamente para debatir, sino para aprobar el quinto retiro. Las ayudas económicas son necesarias y si el Gobierno no las dice, vamos a aprobar el quinto retiro".

También, la diputada Gael Yeomans (CS), hizo un llamado a los parlamentarios oficialistas a la unidad y trabajar en conjunto para impulsar el programa del Gobierno actual.

Sin embargo, desde el poder ejecutivo siguen en desacuerdo con la posibilidad de generar un nuevo retiro de los fondos, donde el Presidente de la República, Gabriel Boric se ha referido al respecto "Para eso no podemos seguir diciéndole a los trabajadores y trabajadoras que paguen las crisis con sus propios ahorros, tenemos que incentivar el ahorro (...) solo potenciaría la inflación. Un nuevo retiro sería un espejismo”.

Por otro lado, el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre criticó los proyectos que proponen un Quinto Retiro, ya que explica que las personas más afectadas serán las personas que tienen Pymes. “Para la gente que quiere comprar una casa, para las pymes que quieren tener un crédito, el retiro es devastador”