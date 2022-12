El pasado martes 6 de diciembre venció el plazo para hacer la reclamación para no asistir al Servicio Militar de 2023, revisa quiénes deben ingresar el próximo año y cuánto tiempo dura.

En octubre pasado se publicaron los resultados del sorteo general de los seleccionados que deben realizar el Servicio Militar de 2023. Tras eso comenzó el periodo de reclamación presencial y online para quienes no quisieran o no pudieran hacerlo, sin embargo, el plazo para sacarse el Servicio finalizó el pasado 6 de noviembre y ya no hay opción de evitarlo.

¿Quiénes deben realizar el Servicio Militar 2023?

Todas las personas que fueron sorteadas para realizar el Servicio Militar y que no hicieron ninguna reclamación deberán realizarlo a partir de 2023. Para saber si debes ingresar al Servicio Militar de 2023 debes entrar AQUÍ y solamente con tu RUT sabrás si fuiste seleccionado o no.

Si resultaste sorteado para hacer el Servicio Militar de 2023 deberás ingresar al cantón de reclutamiento en abril del próximo año y ya no tienes opción de excusarte. Igualmente antes de eso, en marzo de 2023 se realiza la revisión de la comisión médica y militar para corroborar que estás apto para hacer el Servicio.

¿Cuánto dura el Servicio Militar en Chile?

Tanto en el Ejército como en la Fuerza Aérea de Chile, el Servicio Militar dura 12 meses (un año) y puede extenderse hasta 14 meses.

Mientras que en la Armada el tiempo es más largo y puede durar hasta un máximo de dos años. Además, cualquier persona que realiza el Servicio Militar se convierte en una reserva militar y puede ser llamado en caso de alguna emergencia para rendir servicio al país hasta los 45 años.

También quien termine el Servicio Militar puede postular a una carrera en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas u optar a la contratación como soldado profesional por cuatro años en el Ejército.

¿Qué ofrece el Servicio Militar?