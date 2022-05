Durante los últimos días se ha registrado una alza de contagios de Covid-19 en el país, de hecho las autoridades decidieron que 95 comunas de Chile retrocederán a la fase de Medio Impacto Sanitario, medida que está vigente desde este jueves 12 de mayo.

Además, recientemente el Ministerio de Salud anunció que las personas que no tengan al día su cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 no podrán usar el Pase de Movilidad, exigencia que comenzará a regir desde el 1 de junio de 2022. Por lo que si no se tienen las dosis al día el Pase se bloqueará y no se podrá entrar a espacios como por ejemplo cines y restaurantes.

¿Quiénes pueden vacunarse este viernes 13 de mayo?

Mañana viernes 13 de mayo de 2022 podrán vacunarse todas las personas mayores de 18 años o más que se hayan inoculado con la tercera dosis hasta el 28 de noviembre de 2021.

También podrán vacunarse los funcionarios de salud del sistema público y privados, y las personas inmunocomprometidas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 16 de enero de 2022.

Para vacunarse solo se necesita carnet de identidad.

Para consultar tus dosis revisa aquí.