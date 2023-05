Solo restan horas para que comience la esperada votación del Consejo Constitucional y los vocales de mesa ya están designados para que cumplan con esta importante labor. Conoce a continuación quienes pueden ser designados vocales de mesa cuando vayan a votar.

Estas son las personas que pueden ser designadas

De acuerdo a lo manifestado en la Cartilla de Instrucciones para Mesa Receptora de Sufragios del Servicio Electoral (Servel), se establece expresamente que en el caso de faltar vocales, la Mesa deberá solicitar que se nombren a los restantes a el o la Delegada, según el Formulario Nº 035 “Petición Designación de Vocales”), no obstante no se podrá designar a personas extranjeras, analfabetas, con discapacidad visual o que no voten en el local en cuestión.

Por otra parte, en el caso de personas con discapacidad, embarazadas y adultos mayores a 70 años o más de edad “ podrán presentar su excusa de este deber cívico o podrán ejercer como Vocales si lo desean y si se presentan voluntariamente , siempre y cuando voten en dicho local de votación” según establece la Cartilla.

¿Cómo ser vocal de mesa voluntario?

Para ser vocal de mesa voluntario es importante presentarse este domingo 7 de mayo ante el delegado del local de votación correspondiente, antes de que se constituyan las mesas y el comienzo de las votaciones.

Posteriormente, el delegado debe proceder a designar los vocales que faltasen hasta completar solo el mínimo necesario para funcionar.

¿Cuánto les pagan a los vocales de mesa?

De acuerdo a lo estipulado en la ley, los vocales de mesa podrán recibir dos tercios de UF por cada elección, es decir, un monto aproximado de $23.800 pesos chilenos.

Por otra parte, aquellos que cumplan con esta labor por primera vez recibirán un pago adicional correspondiente a la capacitación de 0,22 UF ($7.800 pesos aprox.), que se añadirá al monto antes mencionado.