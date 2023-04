Este viernes 31 de marzo venció el plazo para que los vehículos puedan pagar el permiso de circulación este año 2023. Este es un trámite obligatorio que deben realizar autos, motos, furgones, camionetas, entre otros, de forma anual para poder transitar libremente por las calles del territorio nacional.

¿Qué pasa si pagas el permiso de circulación atrasado?

Si no alcanzaste a realizar el trámite durante marzo, la recomendación es que lo hagas lo antes posible, ya que una vez que pagues el permiso de circulación te cobrarán una multa de 1,5% del valor del permiso respectivo por cada mes de atraso, el que se reajusta junto al IPC.

Por ejemplo, si tu permiso de circulación tenía un valor de $100 mil, ahora deberás pagar en abril $101.500 (más IPC). Esta cifra irá aumentando por cada mes en que no hagas el pago. Pero esto no es lo peor, ya que por no tener el permiso de circulación te expones a graves multas.

¿De cuánto son las multas por transitar sin mi permiso de circulación al día?

Además de la sanción de 1,5% por pagar el permiso de circulación atrasado, si Carabineros te descubre manejando por las calles sin el documento al día recibirás una multa que va entre 1 a 1.5 UTM, es decir, entre $62 mil a $93 mil.

Además, es posible que te retiren el vehículo de circulación y lo envíen a los corrales municipales, en donde te cobran el valor de la grúa y el costo por el tiempo que el vehículo permanece ahí.

También, en algunos casos te expones a una segunda multa de hasta un 35% del valor que tiene tu permiso de circulación.

¿Cómo y dónde puedo pagar el permiso de circulación?

El permiso de circulación atrasado se puede pagar de forma online o presencial:

Pago online: Tienes que acceder AQUÍ y dar clic en la municipalidad en la que quieras pagar (la recomendación es que lo hagas en la que vives, pero puede ser cualquiera). Tras ello, serás redireccionado al portal de pago de la comuna y deberás cancelar el dinero para después recibir una copia online de tu permiso de circulación. De igual forma, puedes hacer el mismo trámite directamente en el sitio web de cada municipalidad.

Tienes que acceder AQUÍ y dar clic en la municipalidad en la que quieras pagar (la recomendación es que lo hagas en la que vives, pero puede ser cualquiera). Tras ello, serás redireccionado al portal de pago de la comuna y deberás cancelar el dinero para después recibir una copia online de tu permiso de circulación. De igual forma, puedes hacer el mismo trámite directamente en el sitio web de cada municipalidad. Pago presencial: Algunas comunas no tienen habilitado el pago online, por lo que puedes pagar de forma presencial en todas las Direcciones de Tránsito de la respectiva municipalidad.

Recuerda que junto a tu permiso de circulación debes pagar el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). El cual puedes cancelar de forma online o presencial en las sucursales bancarias o en las empresas aseguradoras que lo ofrezcan.

Si quieres cotizar y comprar directamente tu SOAP por Internet puedes entrar a este ENLACE, en donde aparecen algunos de los seguros más conocidos del mercado.