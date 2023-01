Se aproxima un nuevo año escolar, revisa a continuación lo que no te pueden exigir los colegios a la hora de pedir los útiles escolares.

Está prohibido: Lo que no te pueden exigir en los útiles escolares de tu colegio

Los estudiantes continúan disfrutando de sus vacaciones de verano, sin embargo, los padres y apoderados ya se comienzan a preocupar por la lista de útiles escolares para realizar las compras con anticipación, de hecho el comercio ya se encuentra ofreciendo uniformes y útiles escolares. En ese sentido el Mineduc estableció que cosas no te pueden exigir al momento de pedir la lista de útiles escolares.

¿Qué no me pueden exigir en los útiles escolares en los colegios?

El Ministerio de Educación señaló que los colegios no pueden exigir que compres materiales de alguna marca específica. Por ejemplo: si te piden un pegamento no te pueden exigir una marca, así como todos los otros materiales incluidos en la lista de útiles escolares.

Tampoco le pueden exigir a los apoderados los artículos de aseo y/o materiales de oficina, ya que es responsabilidad del sostenedor adquirir esos artículos. En el caso de que un alumno/a no llegue con los útiles escolares el colegio o profesor no podrá excluirlo, por ejemplo si no posee los textos escolares o su uniforme escolar.

¿Cuándo comienzan las clases?

El Ministerio de Educación establece que el 1 de marzo se dé inicio al año escolar, sin embargo, esta fecha puede variar por lo que te recomendamos consultar en cada establecimiento educacional.

¿Quiénes pueden acceder al Bono Útiles Escolares 2023?

La Junaeb entrega a los estudiantes de establecimientos públicos y particulares subvencionados adheridos a gratuidad un set de útiles escolares, conoce quiénes pueden acceder a este beneficio: