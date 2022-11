En el capítulo más reciente de Juego Textual de Canal 13 la actriz Paola Troncoso reveló cómo la fibromialgia a afectado su vida. “Cuando estoy con crisis me duele todo el cuerpo. Es terrible porque no te puedes levantar, es como si tu cuerpo estuviera con cemento y tratas de mover un dedo y todo es dolor (…) En un momento hubo días en que me dieron ganas de pegarme un tiro. No lo hice porque tengo hijos y los amo con mi vida”, reconoció la comediante.

¿Qué es la fibromialgia?

Según la Clínica Mayo, la fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado, acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo.

Se cree que esta enfermedad amplifica las sensaciones de dolor porque afecta la forma en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de dolor y de no dolor.

Las mujeres son más propensas a desarrollar esta condición y pese a que no existe cura, hay varios tratamientos que pueden ayudar a controlar los síntomas.

¿Cuáles son los síntomas?

Los principales síntomas de la fibromialgia son:

Dolor generalizado.

Fatiga.

Dificultades cognitivas.

Estos signos generalmente están acompañados por:

Síndrome de colon irritable.

Síndrome de fatiga crónica.

Migraña.

Cistitis intersticial o síndrome de vejiga dolorosa.

Trastornos de la articulación temporomandibular.

Ansiedad.

Depresión.

Síndrome de taquicardia postural.

¿Cómo se diagnostica?

Si bien, por mucho tiempo se ha utilizado la técnica de examinar 18 puntos del cuerpo de una persona para ver en cuántos de ellos se siente dolor, recientemente se han adoptado nuevas pautas para el diagnóstico de la enfermedad, siendo el factor principal el dolor generalizado.

Para cumplir con los criterios se debe tener dolor en al menos cuatro de estas cinco zonas:

Región superior izquierda (incluidos el hombro, el brazo o la mandíbula). Región superior derecha (incluidos el hombro, el brazo o la mandíbula). Región inferior izquierda (incluidos la cadera, el glúteo o la pierna). Región inferior derecha (incluidos la cadera, el glúteo o la pierna). Región axial (incluye el cuello, la espalda, el pecho o el abdomen).

Es posible que de forma complementaria el médico ciertos exámenes para descartar otras patologías.