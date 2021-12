La actriz y comediante, Paola Troncoso, participa actualmente en la nueva temporada de El Discípulo del Chef, en donde ha revelado los complejos momentos que ha pasado producto de la fibromialgia que padece.

En conversación con el portal TiempoX, la intérprete señaló que "el primer día me acuerdo, porque son súper extensas las grabaciones y estás todo el día de pie, yo llegué pésimo a mi casa", expresó.

Asimismo, la participante del equipo rojo señaló: "Yo decía 'bueno, pucha, debe ser la fibro. Qué lata y todo'. Pero resulta que, al otro día, chicas como la Fran (Undurraga) y la Vane (Borghi) me dijeron: 'Nosotras también estamos con mucho dolor de piernas'. Ahí dije: 'Ya, bueno. Seguramente yo tengo un poquito más de dolor por mi tema pero no es que eso a mí solamente me haya afectado".

Agregó que en el espacio debió usar una rodillera para evitar dolores. "En el programa estaba con una rodillera enorme debajo del pantalón porque ya estaba con la rodilla muy inflamada y tenía mucho dolor. Entonces, claro, a mí eso me complica a veces", dice la actriz.

Sobre la visibilización de su condición en el espacio, la actriz reveló: "Yo soy súper cuidadosa con mi vida personal pero el tema de la fibromialgia es algo que afecta a mucha gente y me atreví a decirlo precisamente porque me escribe gente en Instagram contándome que tiene fibromialgia. Entonces creo que es una excelente opción poder tocar estos temas en televisión".