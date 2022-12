La actriz no tuvo problemas en salir a negar tajantemente la información.

Paola Troncoso, reconocida actriz del extinto programa Morandé con Compañía y actual protagonista de la serie Peo y Miguelito de Mega, salió a frenar con todo una información que rondaba las redes sociales sobre su futuro, condenando la publicación de noticias falsas.

¿Qué le pasó a Paola Troncoso?

Fue a través de Instagram que la actriz compartió el pantalla de un sitio web que apuntaba "Mega desolado por lo que se confirmó sobre Paola Troncoso", en referencia al supuesto coqueteo de la actriz con Canal 13 para un próximo proyecto.

Ante esto, Troncoso se decidió negar tajantemente lo reportado, indicando que "no entiendo por que @periodismochileno.cl hace una publicación en donde se habla de que Mega está desolado porque según esta página estoy en conversaciones con canal 13 para unirme a un programa de ese canal".

"Por favor infórmense bien antes de emitir noticias que no son verdaderas eso solo desinforma", recalcó ella.

Además, recalcó que "yo no he hablado con nadie de ese canal, y si fuera así yo misma se los contaría a quieres me siguen y respetan mi trabajo".

Por otro lado, un mensaje directo al medio: "Si quieren publicar algo lo mejor es comunicarse con la persona en cuestión. Aún no estoy en ningún proyecto y de ser así lo contaría feliz!!".

Más relajada, luego apeló al humor que la caracteriza, así Paola indicó "ah y otra cosa, menos en un programa de baile como se informa en la not#a Jajajaja ya todos saben mis dolencias físicas", esto en referencia a la fibromialgia que padece.

Y además aclaró que "por supuesto que estoy abierta a nuevos proyectos, que me hagan feliz. La vida continúa., y nuca olvidemos hacer lo que hace vibrar nuestra alma, eso es lo que más importa para ser plenos y felices".