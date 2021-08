La semana pasada se vivió un sistema frontal en distintas zonas del país. Santiago, pese a las advertencias de las autoridades, vivió las consecuencias de las lluvias y los daños que estas dejaron en algunos inmuebles.

Considerando dichos acontecimientos, todo indica que nunca se puede estar realmente preparado para eventos de este tipo, sobre todo considerando que los pronósticos meteorológicos no han sido tan acertados en las últimas semanas.

Para esta semana, específicamente el lunes y martes, se esperaba lluvia. Sin embargo, no serían lluvias intensas, más bien un “goteo”, indicó el meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone. Sin embargo, las precipitaciones no se han hecho presentes. Pero el día todavía no ha terminado, así que podría ocurrir una sorpresa

Si estabas esperando la lluvia y quieres saber cuándo volverá a llover en Santiago, continúa leyendo esta nota.

¿Cuándo llueve en Santiago?

Según Meteored, este martes las precipitaciones serían de 3,3 mm y podrían comenzar a partir de las 17.00 horas en adelante. Se trataría de una lluvia débil. La temperatura comenzará a descender cerca de la 20.00 horas alrededor de los 9°C.

Para mañana miércoles el pronóstico es similar. El día se mantendrá nuboso y frío. La máxima será de 13°C y la mínima de 4°C. Las lluvias podrían comenzar a manifestarse a las 17.00 horas, llegando hasta los 0,5 mm.

Revisa el detalle del pronóstico para hoy y mañana a continuación:

En tanto, el resto de la semana se mantendría libre de lluvias. El día más caluroso será el próximo domingo, con una máxima de 22°C.

Revisa el detalle del pronóstico para el resto de la semana a continuación: