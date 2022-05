El Presidente señaló que "la situación de violencia que estamos viviendo en muchos lugares de nuestro país es absolutamente inaceptable y la naturalización de la misma es algo que el gobierno no va a permitir".

El Presidente Gabriel Boric nuevamente se refirió a la delicada situación de seguridad social que se vive en el país, tanto en la zona de La Araucanía como en distintas partes del país. Respecto al panorama, el mandatario anunció medidas como la redistribución policial, renovación de movilización de carabineros y mayor vigilancia de seguridad en las carreteras.

"La situación de violencia que estamos viviendo en muchos lugares de nuestro país es absolutamente inaceptable y la naturalización de la misma es algo que el gobierno no va a permitir. Es desgarrador”, señaló el presidente en entrevista con radio Cooperativa.

Boric profundizó en la situación, señalando que la seguridad se debe afrontar junto a todos los problemas sociales, para que las medidas tengan efecto. “Si no abordamos los temas de fondo -que es lo que estamos haciendo- respecto a La Araucanía, el control de la migración, a la profunda desigualdad, el avance del narcotráfico, vamos a seguir con parches sobre parches. Esto no va a tener una solución de la noche a la mañana, estamos haciendo medidas concretas para sacar esto adelante”.

Seguridad en La Araucanía

Respecto a la violencia en La Araucanía, el Presidente fue enfático en señalar que la solución "no va a ser de la noche a la mañana. No vamos a solucionar un problema que viene del (año) 1860 en 50 días".

Además, reiteró que no volverán a aplicar estado de Excepción. "Nosotros tenemos que tener una política distinta a lo que se ha hecho antes. Si seguimos repitiendo la misma lógica de solamente represión, aplicación de la ley antiterrorista, estado de sitio, la verdad es que ¿qué resultados hemos tenido hasta ahora?".

"En los últimos cuatro años, se han más que triplicado los hechos de violencia en La Araucanía. No me digan que la solución es insistir en lo que se ha hecho antes, eso no lo voy a conceder", añadió.

En cuanto a la solución y medidas concretas, señaló que el Gobierno está "trabajando en instalar 'estados intermedios' para que las fuerzas militares puedan resguardar, por ejemplo, las carreteras".

Otra de las medidas tiene que ver con la compra de tierras. "Estamos ejecutando un plan respecto a cambiar la lógica de compra de tierras en La Araucanía, conversando con diferentes actorías, entre ellas las empresas forestales, que tenga que ver no solamente con la compra de tierras, sino que con caminos, agua, luz, con institucionalidad, que el Estado se haga presente”, agregó Boric.

Fuerza policial en el resto de Chile

Por su parte, para la capital, el Presidente anunció una redistribución policial y en la primera etapa “le hemos solicitado al director general de Carabineros el redestinamiento y reordenamiento de 700 efectivos en las comunas donde más han crecido los delitos violentos, entre ellas: Estación Central, Santiago, Antofagasta, Valparaíso”, indicó.

Se "han actualizado los protocolos de Carabineros, hemos trabajado en conjunto con las instituciones policiales para que existe un proceso de modernización y reforma estructural. Estamos trabajando desde diferentes aristas; tanto desde el mejorar los controles para el control del orden público, la transparencia y el control respecto de la gestión financiera", añadió.

Uno de los problemas para asegurar el orden público es la movilización de Carabineros. Respecto a este punto, Boric advirtió que “durante los últimos tres años no se renovó nada del material de movilización de Carabineros”.

"Cerca del 40% de la flota policial está inutilizable. Hemos destinado, y esto lo conversamos con el Ministro Marcel (de Hacienda) y con la Dipres (Dirección de Presupuestos), una serie presupuestaria extra para la reparación de vehículos y disminuir significativamente ese margen”, anunció el mandatario.