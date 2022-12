El Presidente Gabriel Boric anunció el envío de cuatro proyectos de Ley para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Las iniciativas buscan aumentar las penas por los delitos de secuestro y porte de armas en espacios públicos, además, amplía el delito de extorsión y tipifica el delito de sicariato, estableciendo sanciones a quienes se asocien para cometer dicho ilícito.

Durante esta jornada el mandatario participó en una actividad en Peñalolén, donde conversó con vecinas y vecinos del sector y, de paso, anunció los cuatro proyectos que se presentarán al Congreso.

“El tipo de delitos han cambiado en Chile, y eso es algo que preocupa. Y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de adecuar nuestra legislación. Por eso, como Gobierno, gracias al trabajo que hemos tenido con los parlamentarios, hemos presentado estos cuatro proyectos de ley”, señaló Boric.

En cuanto al secuestro, el jefe de Estado anunció que "hemos agravado las penas en los delitos de secuestro, que no es un delito que en Chile estemos acostumbrados. Sin embargo, hemos visto cómo poco a poco se ha ido instalando y no vamos a permitir que se naturalice".

La segunda materia que el mandatario explicó guarda relación con las penas en caso de porte de armas. "Estamos aumentando las penas para quienes porten armas en lugares concurridos. Hoy día, no está bien regulado eso en el Código (Penal) y, producto de una serie de circunstancias se les puede terminar dando una sanción ínfima. No queremos más armas en Chile. No queremos que los delincuentes tengan armas, no queremos que sigan circulando. Además, a quienes pillemos con armas en espacios públicos, en las calles, en parques, centros comerciales, en la feria, van a quedar con pena de prisión. No vamos a naturalizar que los problemas entre las personas se resuelvan a balazos".

Boric también habló sobre el plan para enfrentar la seguridad al interior de las cárceles y los delitos que se planean dentro de los recintos penitenciarios: “Le estamos otorgando facultades a Gendarmería para poder ser parte de las investigaciones, hoy día no tiene esas facultades” y, además, "estamos ampliando el delito de extorsión, que es aquel que incluye casos en que mediante violencia o intimidación se empuje a una persona a cometer actos delictuales. Estamos tratando de regular estos nuevos tipos de delitos que se están cometiendo en Chile para hacerlos más gravosos".

Por último, indicó que, en el caso de sicariato, que es "contratar a alguien para matar a otra persona. Eso no está lo suficientemente regulado. Por lo tanto, estamos estableciendo sanciones penales para quienes conspiren para cometer un sicariato, independiente de si este no se ejecuta. El solo hecho de planear un crimen de estas características ya es un delito".

“Los chilenos y chilenas tienen derecho a vivir tranquilos y vamos a recuperar nuestros barrios y nuestros espacios públicos de la delincuencia y del narco. Cuando el Estado retrocede, el narco avanza. Nosotros queremos un Estado más fuerte más presente”, añadió el Presidente.