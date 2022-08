El Plebiscito de Salida es el 4 de septiembre. Será uno de los procesos electorales más importantes del último tiempo, ya que la ciudadanía votará a favor o en contra de la propuesta de la Convención Constituyente.

A partir de mañana sábado 13 de agosto el Servel dará a conocer la nómina de vocales de mesa y los locales de votación. Cabe recordar que desde esta elección los locales se designarán por georreferenciación, es decir priorizando la cercanía con la dirección de los electores. Por ello es muy importante mantener actualizado el domicilio electoral.



¿Puedo cambiar mi domicilio electoral para el Plebiscito de Salida?

Ya no se puede cambiar el domicilio electoral. El plazo para aquello terminó el 1 de mayo. Si no sabes cuál es tu domicilio electoral, puedes hacer la consulta AQUÍ con tu RUT.

Es importante mencionar que en esta ocasión la votación es obligatoria para todos los electores habilitados mayores de 18 años. Si bien no se ha establecido un período de excusas para no votar en el Plebiscito de Salida, se determinó que no existirán multas para las personas que no puedan votar por los siguientes motivos:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Encontrarse a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral.

Por otro impedimento grave, que sea comprobado ante un juez competente.