Plebiscito 2020 | ¿Cuáles son los horarios para ir a votar este 25 de octubre?

Este domingo 25 de octubre, los ciudadanos tendrán la opción de votar en una jornada especial de Plebiscito, si es que quieren o no una Nueva Constitución lo que podrán hacer en los horarios que determinó el Servicio Electoral.

Serán doce horas continuas, las que tendrán disponibles los chilenos para poder ejercer su derecho a sufragio, ya que los vocales de mesa deberán ser 3 para poder habilitarlas preferentemente desde las 7:30 am.

¿Cuál será el horario de votación?



Los electores tendrán toda la jornada de domingo para ir a votar, desde las 08:00 hasta las 20:00 hrs podrán acudir a sus respectivos locales de votación, siendo el rango de 14:00 a 17:00 hrs. horario preferencial para adultos mayores.

Lo que no significa que la población general no pueda ir a votar en ese tramo, sino que se le dará trato especial a la tercera edad, quienes también podrán votar en el resto del horario que no está designado para ellos, durante todo el día serán prioridad al igual que personas con movilidad reducida o embarazadas.

Serán 12 horas continúas las que tendrán los electores para ejercer su voto (Foto: Agencia Uno)

Cabe recordar, que debido a la pandemia se deben cumplir estrictas normas de higiene, entre ellas mantener la distancia, llevar tu propio lápiz pasta azul, alcohol gel y por supuesto el uso obligatorio de mascarilla, sin propaganda política, de lo contrario podrías recibir una multa y quedar inhabilitado para emitir tu voto.