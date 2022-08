El Plebiscito de Salida está a una semana de concretarse, recordemos que en estas elecciones el voto será obligatorio, por lo tanto los electores que no concurran a ejercer su deber cívico tendrán que pagar las multas correspondientes.

Bajo el mismo contexto, el Servel informó este sábado que enviará a los ciudadanos un mensaje de texto con los datos electorales correspondientes.

En su sitio web el organismo aclaró que el mensaje será muy simple: "Con un enlace claro y con el número telefónico para quienes prefieran consultar por esa vía".

Además, se informa que la navegación en el sitio de consulta de Servel no consumirá datos, esto porque se gestionó un convenio con ChileTelcos.

El Presidente de Servel, Andrés Tagle, se refirió a esta colaboración e informó lo siguiente: “Ya se han realizado más de 13 millones de consultas de mesa y local de votación. Son 13 millones de RUT únicos, cerca del 86% del padrón, que ya conoce dónde tiene que ir a votar”.

A continuación, te contamos más detalles de los próximos comicios.



Servel enviará mensajes de texto para informar datos electorales: ¿Quiénes lo recibirán?

El Servel a través de su cuenta de Twitter, informó respecto al tema informando lo siguiente:

"Más de 21 millones de teléfonos móviles recibirán un mensaje para recordar la revisión de los datos electorales para el Plebiscito Constitucional."

Además, el organismo aclaró en su sitio web que: "El mensaje llegará a todos los dueños de teléfonos móviles, sin distinción entre quienes son electores y quienes no lo son (personas que aún no son mayores de edad, extranjeros que no cuentan con avecindamiento, o quienes tienen su derecho sufragio suspendido, entre otros). El mensaje no implica que estén habilitados para votar, sólo llama a la revisión de los datos en el sitio consulta.servel.cl o llamando al 600 6000 166".

¿Cuándo se enviará?

El Presidente de Servel, Andrés Tagle informó que: "El envío de SMS, que se realizará de forma masiva a partir del lunes 29 de agosto, tiene como objetivo llegar a quienes aún no hayan consultado, recordándoles también que el voto es obligatorio en esta oportunidad".