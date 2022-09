El entrenador chileno Manuel Pellegrini tuvo un trato de rockstar en Madrid, donde llegó a una de las mesas dispuestas para el Plebiscito de Salida, que se está desarrollando en esta jornada.

El DT del Betis de Sevilla apareció en el lugar de sufragio, ubicado en la capital española, luego del lance de ayer que disputó su escuadra ante Real Madrid, y que temrinó con el triunfo merengue por 2 goles a 1.

Ante las peticiones de los chilenos, Pellegrini accedió a varias fotografías. Aunque no pudo votar. El ingeniero está inscrito en Vitacura, por lo que le correspondía votar en el colegio Huelén.

En marzo pasado, en una entrevista con Las Últimas Noticias, Pellegrini apuntó sus deseos de votar para definir la Nueva Constitución. "Yo siempre he votado aunque la última vez para presidente no pude porque no alcancé a cambiarme para votar en España. Pero ahora iré al consulado a ver qué tengo que hacer para votar", anunció en aquella ocasión, pero al final, de acuerdo a los registros del Servel, dicho cambio no fue realizado.

En aquella ocasión también le preguntaron si le hubiese gustado ser constituyente. Pellegrini fue enfático: "Para nada, no siento que tenga las capacidades para eso. Soy ingeniero y entrenador de fútbol y de verdad no creo que hubiese tenido un rol a la altura de lo que se esperaba y se espera en la redacción de una Constitución".

Sobre su preferencia política, el DT se mostró extrañado: "No sé por qué la gente piensa que soy de derecha. Nunca lo he expresado y ahora he dicho que ambos lados tienen responsabilidades (en el estallido social)".