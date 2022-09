Se acercan las celebraciones de Fiestas Patrias con masivas fondas, ramadas y eventos que se realizarán durante los próximos días en nuestro país, luego de dos años en los que apenas se pudo celebrar esta importante fecha producto de la pandemia.

Si bien el panorama sanitario ha mejorado muchísimo, solo se podrá ingresar a las fondas o a cualquier evento masivo de celebración con mascarillas y el pase de movilidad habilitado. Si no te has vacunado y tienes el pase bloqueado no podrás asistir a estos eventos masivos.

Esta situación se da justo luego de que ayer martes, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que busca eliminar definitivamente el pase de movilidad de nuestro país.

Cabe recalcar que esta solo es una iniciativa de ley, que funciona como una forma de presión para el presidente Gabriel Boric, quien tendría que enviar un proyecto de ley al respecto de manera oficial para que sea discutido en el Congreso. Sin embargo, para estas Fiestas Patrias el pase seguirá siendo requisito.

Hay que recordar que las celebraciones comienzan el viernes 16 de septiembre que será feriado, continúan el sábado 17 de septiembre que no es feriado pero cae fin de semana, y siguen el domingo 18 y lunes 19 de septiembre que serán feriados irrenunciables.

¿Cómo saber si mi pase de movilidad está habilitado?

Lo primero que debes hacer es tener descargado tu pase de movilidad, esto lo puedes hacer ingresando AQUÍ iniciando sesión en con tu RUT y ClaveÚnica o número de serie del carnet. Una vez adentro debes ir a la sección "Mis Vacunas” y debes dar clic en el botón rojo que dice “Descargar”. También recuerda que tu pase se encuentra disponible en tu cédula de identidad.

Cuando ya tengas descargado el pase debe dirigirte a este ENLACE, dar clic en escanear pase y colocar el código QR del pase en la pantalla. Inmediatamente verás si tu pase está habilitado o bloqueado.

¿Cómo desbloquear mi pase de movilidad?

El pase se les bloquea a todas las personas mayores de edad que no se han puesto la cuarta dosis de Covid-19 y que llevan más de seis meses desde que se pusieron la tercera dosis.

Para desbloquear el pase y asistir a las fondas debes vacunarte con la cuarta dosis. Tras eso, entre 24 a 48 horas tu pase estará actualizado de forma autompática.