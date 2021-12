A poco tiempo de terminar su mandato, el Presidente Sebastián Piñera anunció la Pensión Garantizada Universal (PGU), un proyecto de ley que busca reemplazar al Pilar Solidario. Se espera que el Congreso comience a discutir la iniciativa prontamente y, si todo sale como el Gobierno espera, la PGU sería aprobada en enero de 2022.

Concretamente, esta iniciativa pretende llegar al 80% de la población más vulnerable, a diferencia del Pilar Solidario que solo llega al 60%. Adicionalmente, parte del monto contemplado para llevar a cabo la PGU se extenderá a quienes estén entre el 80% y 90%.

La expectativa de La Moneda es comenzar a pagar la Pensión Garantizada Universal en las pensiones de enero y febrero de 2022, pero eso realmente depende de los parlamentarios.

¿A quién está destinada la PGU?

Si se aprueba, la PGU se entregará a las personas mayores de 65 años, sin importar si están o no pensionadas. Este requisito marca una diferencia con el Pilar Solidario, que pone esa condición para su entrega.



¿Cuáles son los montos de la Pensión Garantizada Universal?

Las autoridades de Gobierno estiman que, todas las personas mayores de 65 años que tengan un ingreso (per cápita) de cerca de $620 mil pesos, tendrán una Pensión Garantizada Universal de $185 mil pesos.



¿Cómo acceder al beneficio?

En un comienzo, la entrega del beneficio sería automática, por lo tanto no se requerirá postulación. No obstante, esto aún no está definido.