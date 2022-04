La Operación Renta consiste en un proceso que se realiza durante el mes de abril, el cual consiste en que los contribuyentes, empresas y personas naturales deben declaran su renta o ingresos anuales ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) .

En esta declaración de renta, las personas deben informar obligatoriamente sus movimientos operacionales que generaron gastos, ingresos, impuestos, obligaciones previsionales, remesas y/o otras acciones contables.

Las personas que aún no hayan declarado su renta podrán hacerlo hasta el 10 de mayo y en el caso de quienes hayan realizado el segundo retiro de sus fondos previsionales, deben pagar impuestos si el total de sus rentas imponibles anuales superan los $19.501.560 (30 UTA) y para la suma debe considerar sus sueldos (sueldo bruto menos las cotizaciones previsionales y antes de aplicar impuestos), pensiones, honorarios, rentas de capitales mobiliarios tales como intereses por depósitos a plazo ganados, utilidad en venta de acciones, derechos sociales o rescate de cuotas de fondos mutuos y retiros y/o dividendos percibidos por participaciones en empresas.

En el caso de trabajador o trabajadora dependiente, no paga impuestos si solo tiene sueldos y el promedio mensual no fue mayor a $1.625.130 durante 2020 ($19.501.560 anuales 30 UTA), sin sumar el monto del segundo retiro o tiene sueldos y además tiene otras rentas como honorarios, intereses por depósitos a plazo, dividendos, retiros, pensiones u otros, las que en el año comercial 2021 no superaron los $19.501.560 (30 UTA).

Si ya realizaste el trámite y deseas saber la fecha en la que se realizará la devolución de impuestos, a continuación te contamos más detalles.

¿Cuándo se paga la devolución de impuestos?

Se pagará la devolución de impuestos de acuerdo a las siguientes fechas: