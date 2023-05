La presidenta del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local informó que algunas personas que no votaron y no pagaron la multa por el Plebiscito 2022 arriesgan graves penas impuestas por la Justicia.

¿No votaste en el Plebiscito y no pagaste la multa? Electores arriesgan dura sanción

Quedan muy pocos días para que este domingo 7 de mayo se realicen las elecciones de consejeros constitucionales, las personas que serán las encargadas de redactar el proyecto de nueva Constitución para Chile.

Sin embargo, aún hay repercusiones por el Plebiscito anterior de 2022 en el que triunfó el Rechazo. Al igual que las votaciones de este domingo, aquellas elecciones del año pasado fueron obligatorias y se cursaron multas a las personas que no sufragaron. Incluso hay quienes corren riesgo de sufrir penas más grandes según informó la Justicia.

No solo hay multa ¿Qué me podría pasar si no voto en las elecciones?

La presidenta del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Carola Quezada, comentó en el diario El Mercurio que algunas personas que no votaron en el Plebiscito y que no pagaron su multa tras ser notificados arriesgan reclusión nocturna. Esto es algo que se aplica comúnmente a las personas que no pagan sus multas con la Justicia.

“En cada denuncia, independiente de la materia, entre ellas la del Servel, en que la multa no sea pagada dentro del plazo, obviamente el tribunal tiene la facultad para decretar por vía de sustitución o apremio, dice la norma, una orden de reclusión diurna, nocturna o festiva (fines de semana), y esa reclusión va a ser en razón de una noche o un día, por cada 0,2 UTM”, comentó Quezada.

De esta manera, quienes no votaron y se declaren en rebeldía de pagar la multa podrían sufrir el encierro en su domicilio o en establecimientos especiales, entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente.

Hay que recordar que para el Plebiscito de septiembre de 2022 votaron más de 13 millones de personas, pero hubo más de dos millones que no concurrieron a las urnas y ellos fueron notificados por el Servicio Electoral (Servel), para luego presentarse ante el Juzgado de Policía Local para presentar sus excusas o pagar la multa.

¿También hay reclusión nocturna para quienes no voten este 7 de mayo?

Las elecciones de consejeros constitucionales también son obligatorias para todas las personas habilitadas para sufragar y que tengan domicilio electoral en Chile, por lo si no acuden a votar ni pagan las multas respectivas se expondrán a sufrir reclusión nocturna.

¿De cuánto es la multa por no votar este domingo y cuántos días son de reclusión nocturna?

Si no acudes a votar este domingo 7 de mayo y no emites una excusa válida por la ley, recibirás una multa que va entre las 0,5 y las 3 UTM, es decir, entre $31 mil y $190 pesos.

Por lo tanto, considerando que es una noche o día de reclusión por cada 0,2 UTM, podrías estar hasta quince días con reclusión nocturna.

¿Quiénes pueden excusarse votar este domingo 7 de mayo?

Todas las personas habilitadas para votar deben sufragar este 7 de mayo, pero cuando te citen a declarar ante el Juez de Policía Local, puedes entregar alguna de las siguientes excusas aceptadas por la ley: