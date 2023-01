El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió a la polémica generada luego que un reportaje develara que emitió 57 boletas a la municipalidad de Lo Barnechea ante el 2015 y el 2019, mientras el alcalde de la comuna precordillerana era Felipe Guevara (RN). El nuevo líder del órgano persecutor reiteró: “no conozco al señor Guevara”.

La polémica salió a la luz luego que Ciper lanzara un reportaje periodístico, constatando que Valencia estuvo contratado por la municipalidad de Lo Barnechea desde febrero del 2015 a octubre del 2019 y, una vez que Guevara asumió como intendente de la RM nombrado por el ex Presidente Sebastián Piñera, fue contratado para una asesoría a la intendencia en diciembre 2019.

De acuerdo al medio, al consultarle tanto a Valencia como a Guevara sobre la relación entre ambos, los dos la negaron. El otrora alcalde señaló que “no tengo ni su teléfono”, en tanto, Valencia comentó que no profundizaría más allá de su exposición del Senado.

“No conozco al señor Guevara y no tengo ningún vínculo”

Tras publicarse el reportaje, este jueves el nuevo Fiscal Nacional entregó un punto de prensa, donde reiteró las declaraciones realizadas durante su exposición en el Congreso. “Hice mi presentación ante el Senado, aquello que me pareció pertinente los transmití y me remito estrictamente a eso”.

“Reiterar: no conozco al señor Guevara y no tengo ningún vínculo profesional con él. Es un hecho de público conocimiento que hasta hace unos días era el abogado externo de la Municipalidad de Lo Barnechea, y entiendo que los antecedentes que se han exhibido tienen que ver con el municipio”, sostuvo el nuevo encargado del Ministerio Público.

Valencia cerró el caso señalando que se inhabilitará en casos donde existan posibles conflictos de interés: “Todo lo que me parece pertinente aclarar es lo que señalé ante el Senado. Ahora, me voy a trabajar y me inhabilitaré en aquello que me corresponde y lo que tenga que decir en particular, ya lo dije y no lo voy a repetir”.

Recordemos que el exalcalde Felipe Guevara se encuentra en el ojo del huracán luego que un funcionario de la municipalidad de Vitacura lo apuntara como el creador del mecanismo por el cual el ex alcalde Raúl Torrealba habría recibido dineros indebidos. El mismo testigo señaló que Guevara también habría recibido dineros.