"¡No le mienta a la gente!": Matinal de CHV sostiene rudo intercambio con el intendente Felipe Guevara

Julio César Rodríguez protagonizó un nuevo momento televisivo en medio de "Contigo en la Mañana", al tener un rudo intercambio con el intendente metropolitano Felipe Guevara, quien no pudo entregar una respuesta concreta a las consultas del animador.

En el programa hablaban de la actual situación que se vive en la capital con el Estado de Catástrofe por el coronavirus, mientras el programa también estaba en contacto con los alcaldes de La Florida, Rodolfo Carter, y Cerro Navia, Mauro Tamayo.

En primer lugar, Guevara postuló que "todo el país" está en cuarentena, aunque "en distintos niveles" y el primero que reaccionó fue el alcalde Tamayo, quien sostuvo que "a mí me sorprende que el intendente trate de trararnos a todos como si fuésemos una tropa de estúpidos".

"Nos enteramos ahora que estamos en cuarentena y el Metro está lleno de gente. Y las micros están contaminando a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos. Me entero en este instante que este país está en cuarentena, pero es una cuarentena en fases".

"¡Eso es mentira! Eso es querer engañar a la población. Cuarentena es confinamiento, es estar en las casas", recalcó.

Intendente Guevara dice que Chile está en Cuarentena, pero en distintas fases.

El Alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, reacciona tomándose la cabeza, y dice; "El intendente intenta tratarnos a todos como si fuéramos una tropa de estúpidos. No estamos en cuarenta!". #ContigoCHV. pic.twitter.com/qka5ueEgm5 — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) March 25, 2020

Luego, JC Rodríguez aprovechó la oportunidad para preguntar: "intendente, ya que usted nos está dando los distintos niveles de cuarentena. ¿En qué cuarentena están los obreros de la construcción del sector oriente, que están trabajando como todos los días?".

Ante lo que Guevara manifestó que no entendía lo que le estaba preguntando. Rodríguez entonces le recalcó: "están todos los obreros de la construcción como un día normal ¿En qué cuarentena están ellos? ¿En qué nivel? Para que ellos entiendan".

Entonces el intendente aseguró que "entiendo que el sector de la construcción está trabajando en iguales condiciones en toda la Región Metropolitana".

Ante lo que interrumpió Tamayo: "Intendente, eso no es cuarentena, no le mienta a la gente. ¿Por qué dice que estamos en cuarentena, si eso no es verdad"; mientras Monserrat Álvarez intentaba apaciguar los ánimos.

Guevara, entonces, explicó que "no entendía la diferencia entre la zona oriente y el resto de la capital. Efectivamente, la recomendación es que las personas que tengan que trabajar, lo hagan...".

Rodríguez lo volvió a interrumpir y le hizo ver: "intendente, me extraña que usted no sepa dónde se construye más en Santiago".

Ante lo que la autoridad, superado, optó por repetir las recomendaciones sobre la distancia, la higiene y la precaución que deben tener los trabajadores, sin responder a la pregunta específica sobre la cuarentena.

Está buena la mocha en CHV. Pero quería destacar este momento: Guevara haciéndose el Larry Wilson. Tamayo indignado y Carter tomando juguito pic.twitter.com/oiZzmAJjxI — TELE - Quédate en casa (@Televisivamente) March 25, 2020