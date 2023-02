Desde este martes 7 de febrero el Cometa Verde podrá visualizarse con todo su esplendor a lo largo del territorio nacional. El evento astronómico no es menor, ya que dicho cuerpo celeste con cola verdosa tarda unos 50 mil años en pasar junto a nuestro planeta, por lo tanto se vuelve un atractivo para los amantes de la astronomía y curiosos.

¿Cómo ver EN VIVO al cometa?

Ver al cuerpo celeste puede ser algo complicado si no se cuenta con las condiciones, lugar e implementos necesarios para observarlo con la mayor calidad posible, por ende, si no cuentas con ello no te preocupes. Puedes seguir EN VIVO al Cometa Verde a través de este ENLACE para no perderte de este evento astronómico.

¿A qué hora podré ver al cometa?

El Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), informó acerca de las fechas en que se podrá observar de mejor manera al cuerpo celeste: