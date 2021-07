Subsecretaria Daza defiende a Ministro Paris por polémica denuncia de asistir a un cumpleaños

En medio de un contexto de pandemia a nivel mundial, debido al Covid-19 el actual Ministerio de Salud se ha visto envuelto en varias polémicas en las útimas semanas.

Una de ellas es la aprobación de la Cámara de Diputados, para la interpelación al Ministro Enrique Paris por el manejo de la pandemia desde que asumió el cargo, trámite que se realizaría el 20 de julio.

A esto se suma, que este viernes se dio conocer otra polémica en torno al jefe de la cartera, en donde se le acusa de haber asistido a una celebración de cumpleaños en las inmediaciones del Ministerio de Salud.

Con la característica, de que en la instancia se encontraban 30 personas cuando el aforo permitido es de 5 personas debido a que habría sido el 28 de mayo cuando Santiago estaba en Fase 2.

Según se informa en diferentes medios la denuncia fue realizada por un funcionario del Minsal, en el documento que informa lo sucedido, se explica en detalle que la celebración habría sido en el segundo piso en el Departamento de Comunicaciones, con registros de cámaras que aseguran la participación de Enrique Paris.

Al ser consultado el jefe de la caretera, señaló que no ve inconvenientes en que se investigue la situación y que la denuncia fue recibida por la Subsecretaria Paula Daza, quien debería estar informada.



¿Cuál fue la respuesta de la Subsecretaria Paula Daza respecto al tema?

La Subsecretaria de Salud Pública, fue consultada por Tele13 radio y se referió al tema con la siguiente respuesta: "La información que yo tengo, cuando se recibe esta carta no venía con mayores antecedentes en función de esto, ni antecedentes que pudieran acreditar una investigación en este aspecto, no teníamos mayores antecedentes que pudieran certificar esto que solicitó la persona".

Además, Daza destacó que "En este momento no se ha iniciado un sumario porque no teníamos mayores antecedentes más que esta carta que habíamos recibido (...) ellos pasaron a saludar a una persona que estaba de cumpleaños, pero no había en ningún caso una fiesta de cumpleaños como se menciona en la carta".