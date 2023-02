La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, condenó los ataques recibidos en redes sociales por la diputada Maite Orsini (Frente Amplio) y la consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Constanza Valdés.

La parlamentaria frenteamplista fue blanco de críticas y comentarios insultantes en redes sociales luego que la modelo Daniela Aránguiz la acusara de estar emparejada con su ex esposo, el exfutbolista Jorge “mago” Valdivia y de otras infidelidades en el pasado.

En tanto, la consejera del INDH se volvió blanco de ataques, luego que el excandidato presidencial, Tomás Jocelyn-Holt publicara fotografías de Valdés en aplicaciones de citas.

Respecto a los ataques, la ministra Orellana señaló que ambos casos son una muestra de que la participación de las mujeres en política no está exenta de violencia.

“A días del 8M ataques en redes contra la diputada Maite Orsini y la consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Constanza Valdés nos muestra todo lo que falta para que la participación política sea plena y libre de violencia. Eso requiere que todos los sectores se comprometan a no reproducirla”, publicó en Twitter la secretaria de Estado.

Durante la jornada de ayer lunes, la diputada publicó un comunicado dando a conocer el acoso que estaba sufriendo a raíz de las declaraciones de la modelo; asegurando no estar en pareja.

"Me parece triste y lamentable tener que aclarar situaciones de mi vida privada en circunstancias que no he cometido ningún delito, falta, pecado o mucho menos; pero estoy recibiendo muchos mensajes de odio de gente que considera que la vida íntima de una parlamentaria debe prestarse al escrutinio público", comenzó señalando la parlamentaria.

Prosiguió lamentando "profundamente que personas incentiven estas actitudes violentas al dedicarse a comentar sobre mi intimidad y además publicar mentiras”.

“Aclaro que no estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quiénes", agregó.