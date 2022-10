Procesan a ex comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre Espinoza por malversación de fondos públicos

La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford procesó al ex Comandante en Jefe del Ejército, general (r) Juan Emilio Cheyre, por delitos de malversación de caudales públicos. Rutherford pidió la prisión preventiva contra el ex mandamás de la institución castrense, la cual deberá cumplir en el batallón de policía militar N°1 de Peñalolén.

Cheyre está siendo investigado en la arista de Gastos Reservados del millonario fraude en el Ejército –también conocido como milicogate–. En el caso del último general en retiro, se indagan gastos reservados efectuados entre el 2002 y 2006.

De acuerdo a la indagatoria liderada por la ministra en visita, Juan Emilio Cheyre habría provocado un perjuicio fiscal por un monto de $128.638.559, motivo por el cual se ordenó el embargo de bienes por un total de $140.000.000.

Uno de los testimonios por los que se abrió la investigación contra el exmandamás del Ejército, es del coronel (r) Juan Pablo de la Fuente, quien fue jefe de Finanzas entre el 2002 y 2005. De la Fuente declaró que Cheyre le ordenaba retirar recursos de dineros destinados a gastos reservados para pagar gastos mensuales del excomandante en Jefe Ricardo Izurieta, y no descartó pagos al dictador Augusto Pinochet.

“El general Cheyre me daba las instrucciones para que fuera retirando los recursos de gastos reservados en la Dirección de Finanzas del Ejército (...). Había ciertos gastos mensuales que estaban dispuestos para pagar con estos recursos, tales como pago a los excomandantes en jefe. En esa época al excomandante Ricardo Izurieta Caffarena, a quien se le entregaban mensualmente $ 400.000, y no recuerdo si también se le entregaba al general Augusto Pinochet”, declaró el ex jefe de Finanzas del Ejército.

No es la primera vez que Juan Emilio Cheyre enfrenta a la justicia, ya que el 2018 fue condenado a 3 años y un día de libertad vigilada por el delito de encubrimiento de 15 homicidios en marco de la Caravana de la Muerte, ocurrida en octubre de 1973; transformándose así en el primer ex comandante en Jefe del Ejército en ser condenado por violaciones a los Derechos Humanos en dictadura.

Amplían procesamientos contra Fuente-Alba e Izurieta

Además del procesamiento contra Cheyre, la ministra Rutherford amplió los procesamientos contra otros dos excomandantes en Jefe del Ejército: los generales (R) Juan Miguel Fuente-Alba y Óscar Izurieta, quienes también son indagados por malversación de fondos públicos. En estos casos, los montos llegan a $50.714.559, en el caso de Fuente-Alba; y $95.153.689, en el caso de Izurieta.

Por dicho motivo, Rutherford ordenó el embargo de bienes por $55 millones a Fuente-Alba y por $105 millones a Izurieta.

Así, la Corte Marcial decretó arraigo nacional para los tres militares y mantuvo las medidas de libertad provisional bajo fianza a los dos últimos excomandantes en Jefe del Ejército.