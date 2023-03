La ex mandataria descartó tercera postulación a La Moneda, aunque aseguró estar disponible para colabrorar entregando su opinión.

“Dos veces es suficiente”. La ex presidenta Michelle Bachelet descartó postularse nuevamente como candidata presidencial para ser mandataria del país por tercera oportunidad, luego de ser jefa de Estado en los periodos 2006 -2010 y 2014 – 2018.

En la jornada de ayer martes, la ex Alta Comisionada para los DDHH de la ONU participó del evento “Soñando para transformar”, realizado en el Centro Cultural Gabriel Mistral (GAM) y organizado por la Fundación Tremendas. En la instancia también participó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sin embargo, todas las miradas estuvieron sobre la participación de Bachelet.

Dentro del mismo contexto, se le consultó por su rol como ex mandataria y si está disponible para postularse a un tercer periodo al mando de La Moneda, lo cual descartó de plano, señalando que disfruta dedicar su tiempo fuera de la esfera pública.

“Cada vez que me dicen ‘¿y qué va a hacer?’, porque se ponen nerviosos los periodistas, ‘¿y qué va a hacer? ¿Se va a tirar de nuevo a candidata a Presidenta?’. Por ningún motivo. Esa respuesta la tengo clarita. Dos veces es suficiente”, aclaró.

“Amo a mi pueblo, a las mujeres, a los hombres también, claro. Por lo tanto, tampoco puedo quedarme fuera de todo. No tengo un rol específico y no me interesa un rol específico. Sí sé que por la historia de mi vida soy conocida nacional e internacionalmente. Entonces, de qué manera puedo yo contribuir en América Latina a apoyar grupos que quieren hacer más acción medioambientalista, por ejemplo”, agregó.

Eso sí, mostró su disposición a colaborar con el Gobierno del Presidente Boric. “Si hay decisiones de conversar temáticas que puedan ser de preocupación del Gobierno, yo estoy muy abierta a entregar mi opinión. Si me hacen caso o no es otra cosa. Pero yo quiero seguir contribuyendo”, concluyó.