A pesar de que su actual rol como comisionada de la ONU para los Derechos Humanos la mantiene gran parte del tiempo alejada de Chile, Michelle Bachelet ahora dejó saber la clave tras un proceso constituyente efectivo es la necesidad de "nuevas voces y nuevas ideas".

¿Qué dijo Michelle Bachelet del proceso constituyente?

La comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se encuentra por estos días en Chile y este martes fue parte del lanzamiento del libro de memorias Profesión: soldado. Apuntes de un general del Ejército de Chile (Lom Ediciones), de Guillermo Pickering Vásquez.

Fue en esa instancia que se dispuso a comentar la solicitud que recibió del Partido Socialista para que se sume a la redacción de la propuesta de la nueva Carta Fundamental, tras el acuerdo al que llegaron 14 fuerzas políticas desde la Unión Democrática Independiente (UDI) hasta el Partido Comunista (PC), el pasado 12 de diciembre.

Bachelet primero comentó que "es súper importante que haya habido un acuerdo, más allá de que a algunos les gustan más partes del acuerdo que a otros, pero creo que es una tremenda oportunidad para aprender de las lecciones del pasado y mirar cómo seguimos perfeccionando nuestra democracia y el respeto por los derechos humanos. Creo que la Constitución nueva que sea una base común debe llevar muy fuertemente estos componentes".

Entonces, procedió a postular que "va a ser clave tanto el proyecto de reforma, que va a definir este Consejo de Expertos, como, por cierto, la elección directa de los constituyentes".

¿Cuál es la clave de Michelle Bachelet para el proceso constituyente?

Pero lo que todos estaban esperando es su postura frente a la posibilidad de sumarse al proceso, Michelle indicó que "mi partido me ha pedido que contribuya como ex presidenta de la República. Obviamente uno está disponible a contribuir, pero de qué manera es la pregunta que, digamos, decidiré en un futuro, aunque creo que los ex presidentes debiéramos, como lo hicimos en el proceso anterior, más que ser expertos escribiendo una Constitución o algo así, poder ser consultados y dar opiniones".

"Esa yo creo que debería ser el rol de los expresidentes y no ser expertos", subrayó.

Aunque su postura actual definitiva es que "yo creo que también estamos en una democracia que necesita nuevas caras, nuevas voces, nuevas ideas. Yo estoy dispuesta siempre a contribuir, pero se necesita también gente nueva".

¿Cómo será el proceso constituyente?

El acuerdo político al que se llegó la semana pasada establece que el nuevo órgano redactará la propuesta de Ley Fundamental será bautizado como Consejo Constitucional y estará integrado por 50 personas electas por la ciudadanía.

En tanto que también actuará un comité de expertos paralelo con figuras designadas por el Congreso, a razón de 12 por el Senado y 12 por la Cámara de Diputadas y Diputados, que elaborará un anteproyecto que sirva de base al consejo.