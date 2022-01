El IFE fue uno de los pilares fundamentales en medio de la crisis económica derivada del coronavirus, sin embargo, aunque la situación sanitaria está en estado de preocupación, las autoridades descartaron por el momento retomar las medidas más restrictivas como las cuarentenas.

Aun así hay quienes ven necesario el regreso del IFE o de otros aportes monetarios, como los retiros de ahorros previsionales, todo esto mientras se discute el proyecto de Pensión Garantizada Universal, que busca mejorar las pensiones.

Uno de los que buscan un nuevo rescate de fondos de pensión es el otrora candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quien pidió la aprobación del quinto retiro ante la preocupante alza de contagios.

“Aumentan los contagios y expertos están preocupados. ¿Qué harán las familias de Chile en marzo? Sin IFE, pareciera que la salida es el #QuintoRetiro10xCiento.”, señaló MEO a través de su cuenta de Twitter.

¿Qué pasa con el quinto retiro?

Desde que se presentó el quinto retiro, el proyecto quedó estancado en la comisión de constitución de la Cámara, donde no ha iniciado su trámite.

Al respecto, Marcos Ilabaca, presidente de la comisión de constitución, argumentó que no lo ha puesto en tabla porque “hoy no tenemos los votos para aprobar el quinto retiro, si lo ponemos en tabla y se rechaza no podemos volver a discutir este tema por un año”.