El próximo mes entra en vigencia la Ley Corta de la Pensión Garantizada Universal (PGU), con lo que cientos de nuevas personas comenzarán a recibir el pago mensual de hasta $206.173. Revisa a continuación en qué consiste y quienes resultarán beneficiarios.

¿Quiénes serán beneficiados con la Ley Corta de la PGU?

Podrían resultar beneficiadas las personas que postularon a la PGU entre agosto de 2022 y marzo de 2023, pero fueron rechazadas.

Antes, uno de los requisitos de la PGU era no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 o más años. No obstante, con la Ley Corta dicho requisito se modifica y lo que se evaluará es que la persona no integre un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población total del país.

¿Qué hacer si cumplo el nuevo requisito?

Si rechazaron tu postulación, pero cumples el nuevo requisito, no deberás hacer nada, ya que el IPS reevaluará internamente las solicitudes y contactará en abril a las personas que resulten beneficiadas.

Esto significa que no habrá que postular nuevamente, ya que si cumples el requisito empezarán a recibir el pago automático desde esa fecha.

¿Quiénes deben postular?

Deben postular quienes nunca hayan solicitado el beneficio antes. El trámite se puede hacer online en www.chileatiende.cl y www.ips.gob.cl o presencial en sucursales Chile Atiende del IPS, municipalidades, AFP o compañías de seguros.

Los requisitos de la PGU desde abril son:

Tener 65 o más años.

No integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 o más total del país (Ley Corta).

Acreditar residencia en Chile por 20 años continuos o discontinuos, desde los 20 años de edad; o al menos cuatro años, de los últimos cinco anteriores a la solicitud del beneficio.

¿Cuál es el monto?

El monto de la PGU es de $206.173 para quienes tengan una pensión base menor o igual a $702.101 mensuales.

Mientras que para quienes tengan una pensión base mayor a $702.101, pero menor a $1.114.446, el monto de la PGU será variable.