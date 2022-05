La exalcaldesa de Antofagasta solicitó cambio de abogados, pero para ratificarlo debía presentarse telemáticamente, lo que podría delatar su ubicación. Ante eso, Rojo prefirió no arriesgarse y así seguir prófuga de la justicia. Ahora será representada por la Defensoría Penal Pública.

Karen Rojo no pudo cambiar abogados así que ahora será representada por la Defensoría Penal Pública

Otro capítulo a la teleserie de la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo. La exedil solicitó cambio de abogados, pero este no pudo materializarse pues no ratificó lo pedido, a través de videoconferencia, ante el Tribunal de Garantía de Antofagasta. La razón es evidente: si Rojo participaba de la videoconferencia, la Interpol podría conocer su ubicación y así detenerla para enviarla a Chile para enfrentar la justicia.

Karen Paulina Rojo Venegas huyó del país el pasado 23 de marzo, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de la exalcaldesa de Antofagasta entre 2012 y 2020, por lo que la exedil debe ingresar a la cárcel para cumplir la pena por el delito de fraude al Fisco.

El Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta decidió un castigo de 5 años y 1 día de presidio a Rojo, debido a las irregularidades cometidas en el denominado caso Main. La historia se remonta a 2015, cuando la entonces alcaldesa contrató al asesor comunicacional José Miguel Izquierdo, de la agencia Main Comunicaciones, con el objetivo de organizar una campaña para lograr la ansiada reelección en el cargo.

El problema es que los pagos de la asesoría, los que ascendieron a casi 24 millones de pesos, fueron realizados con fondos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Rojo Venegas fue suspendida de su cargo en el municipio antofagastino el 27 de julio de 2020. Y el 19 de noviembre de 2020, ella presentó su renuncia.

¿Quién representará a Karen Rojo?

La Defensoría Penal Pública designó a la abogada Claudia Nievas como representante de Rojo. "Como defensora penal pública, me corresponde asumir la representación de todo imputado o condenado que carezca de abogado. El derecho a contar con un abogado inicia desde las primeras actuaciones del procedimiento, hasta la completa ejecución de la sentencia", explicó la abogada.

Y agregó que "es en esta etapa que me ha correspondido representar a la señora Rojo, es claro que no encontrándose ella en el país, hay una dificultad evidente para la ejecución de la sentencia. Sin embargo, me corresponde en lo inmediato tomar conocimiento de todos los antecedentes de la causa e instar por generar un contacto con la representada".