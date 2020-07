Video: Durísima pelea en vivo entre Iván Moreira y Fuad Chahín

Iván Moreira y Fuad Chaín protagonizaron un acalorado debate en el matinal Bienvenidos que terminó en insultos y acusaciones mutuas.

Los ánimos se caldearon cuando el senador Moreira acusó a Chaín de tener vínculos y amistades con empresarios que le harían perder objetividad en su actuar.

La Política, Moreira trata de mentiroso a Fuad Chain. pic.twitter.com/1X96qZVryW — #Rechazo (@ChilenosSumemo1) July 10, 2020

Ante eso el presidente de la Democracia Cristiana se tomó el tiempo de responderle a Moreira. "A mucha honra, yo formo parte de la comunidad palestina en Chile. Y nos hemos encontrado con empresarios palestinos para hablar de la causa palestina. Nunca me ha visto pasando el platillo o pidiendo el raspado de la olla", le resaltó.

La respuesta de Moreira no se hizo esperar y algo descontrolado comenzó a gritarle a Chaín: "¡Mentiroso, mentiroso, por favor, te dolió!".

"No me dolió en absoluto, la gente sabe cómo es usted, cómo ha votado. Nosotros hemos estado en contra de las AFP, hemos votado en contra de la colusión y de los grupos económicos", respondió Chahín, mientras Moreira lo seguía tratando de mentiroso.

Por último Moreira le replicó a Chaín pidiendo que fuera sincero y haciendo un mea culpa. "¿Sabes por qué eres un mentiroso? Yo fui el único político que reconoció el error. Me sometí a la justicia y me absolvió porque no cometí ningún delito. Sí cometí una irregularidad, pero fui el único político que reconoció", aseguró.

"Yo te dije ‘ten respeto por nuestros amigos empresarios, no los descalifiques’ y me sacai el raspado de la olla. Yo no voy a descalificar a los empresarios, porque tú sabes perfectamente quiénes te ayudaron. Yo no voy a echar al agua a los empresarios", concluyó Moreira.