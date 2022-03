Este lunes el ex UDI Cristián Letelier asumió de manera interina e indeterminada la presidencia del Tribunal Constitucional, mientras el órgano no tenga sus 10 integrantes titulares. Letelier estuvo involucrado en el financiamiento ilegal de la política en el caso Penta

Implicado en el Caso Penta, uno de los mayores casos de fraude al fisco y financiamiento ilegal de la política; diputado designado por la UDI el 2011 y abogado defensor de agentes de la dictadura ante casos de violaciones a los derechos humanos. Este es el perfil de Cristián Omar Letelier Aguilar, el polémico presidente interino del Tribunal Constitucional que asumió funciones este lunes.

Letelier llegó a la presidencia del TC sin ser electo, al ser el miembro más antiguo del tribunal, todo esto luego de concluirse el periodo de los Ministros Juan José Romero, Gonzalo García, Iván Aróstica y María Luisa Brahm.

El interinato del ex diputado UDI será por tiempo indefinido, hasta que el Pleno se integre con 10 ministros titulares. Para ello, la Cámara debe proponer dos nombres en reemplazo de Romero y García, quienes más tarde deben ser ratificados en el Senado; mientras que las bacantes de Aróstica y Brahm deben ser designadas por el Presidente Boric.

Una vez que ello ocurra, el Pleno deberá elegir presidente; mientras tanto, la polémica figura de Letelier encabezará al TC.

Polémico fallo

El pasado 17 de marzo, días antes de asumir la presidencia del TC, el órgano acogió tres de los seis requerimientos de inaplicabilidad presentados por compañías aseguradoras y declaró inconstitucional la reforma que permitió el tercer retiro de fondos previsionales y retiro de rentas vitalicias. Producto de este fallo, las compañías podrían demandar al Estado para exigir indemnizaciones por las pérdidas provocadas.

Sin embargo, el aspecto central del proceso es que dos de estos requerimientos fueron presentados por el Grupo Penta y Letelier fue uno de los involucrados en caso Penta, en mateira de financiamiento ilegal de la política, pese a ello no se abstuvo de votar y gracias a su escrutinio, Penta Vida podría pedir indemnización fiscal.

La UDI y su vínculo con el Caso Penta

La UDI puso a Letelier en el Congreso el 2011, cuando fue designado como diputado en reemplazo de Gonzalo Uriarte quien, a su vez, pasaba de la Cámara al Senado luego que Evelyn Matthei dejara el Senado por ser nombrada como Ministra del Trabajo.

Siendo diputado y en medio de las elecciones primarias presidenciales del 2013, Letelier solicitó aportes ilícitos a Carlos Alberto (Choclo) Délano, controlador de Penta para desplegar la campaña del candidato de la UDI Pablo Longueira en su distrito.

“Apreciado Carlos Alberto. En períodos difíciles mis amigos han recurrido a mí para defenderlos en tribunales. Ahora que la UDI me ha puesto en la situación de ser diputado, como siempre he defendido con vehemencia nuestros principios, pero veo que los recursos siempre son muy escasos, por eso me atrevo a pedirte me ayudes a enfrentar este momento y sacar adelante en mi distrito la campaña de Pablo Longueira. Toda la ayuda se agradece. En la confianza de nuestra amistad. Un abrazo. Cristián”, fue el correo enviado por Letelier.

Posteriormente renunció al partido gremialista de cara a las elecciones parlamentarias del mismo año, donde la UDI no lo consideró para competir por la reelección.

Abogado de agentes de la dictadura

Como abogado, Cristián Letelier defendió a dos agentes de la dictadura en litigios en materia de derechos humanos: Luis Becerra Arancibia y Manuel Provis Carrasco.

Becerra fue chofer del expresidente Eduardo Frei Montalva y con el inicio de la dictadura, trabajó espiando al exmandatario para la Central Nacional de Informaciones (CNI). Mientras que en el caso de Provis, el brigadier ligado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) fue condenado por doble homicidio: del coronel Gerardo Huber y del periodista Augusto Carmona, ambos ocurridos en dictadura.