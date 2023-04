La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó interpelar a la ministra el Interior, Carolina Tohá. Chile Vamos acusa a la secretaria de Estado de no brindar apoyo “suficiente” a Carabineros, supuesta “inexistencia de una agenda legislativa” y otras 10 acusaciones.

La secretaria de Estado quedó citada a comparecer ante la corporación para el martes 16 de mayo a las 15:00 horas, en donde responderá los cuestionamientos de los parlamentarios.

El diputado Diego Schalper (RN) argumentó la interpelación en que “las distintas oposiciones del parlamento tenemos la convicción de que hay suficientes razones para que la ministra Carolina Tohá tenga que concurrir al Congreso Nacional”.

“Por qué no han sido capaces de hacer un eficiente control de fronteras, por qué no han sido capaces de presentarle al país un plan de combate al terrorismo en la macrozona sur, por qué todavía las bandas de narcotraficantes y crimen organizado siguen operando a diestra y siniestra en distintas ciudades del país, por qué no son capaces de explicarnos la asignación de recursos en materia de prevención del delito”, son los puntos cuestionables a juicio del RN.

Los 12 puntos de la interpelación a Tohá