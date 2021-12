El renovado portal del Instituto de Previsión Social, otorga nuevos servicios desde ahí las personas podrán acceder a la información de distintos bonos y beneficios que ha entregado el Estado, ingresando solo con tu RUT.

La plataforma del IPS en Línea, te ayudará a saber si se te otorgó algún beneficio o si no te indicará el motivo del rechazo. Además podrás conocer el estado de bonos como el Aporte Familiar Permanente, ex Bono Marzo que aún no ha sido cobrado por todos los beneficiarios. También se puede adquirir la liquidación de pago por los aportes recibidos.

A continuación te detallamos cómo acceder al sitio. Y así podrás mantenerte actualizado sobre el estado de tus beneficios.

¿Cómo puedo saber si tengo beneficios por cobrar en el IPS?

Para acceder al sitio IPS en Línea puedes hacer clic AQUÍ, te redirigiremos a la plataforma y solo deberás ingresar el RUT de la persona que haya realizado alguna solicitud de algún bono.

Los bonos y beneficios que podrás solicitar desde ahí son: Asignación Familiar, Asignación Maternal, Subsidio a la cotización de trabajadores jóvenes, Pensión Básica Solidaria de Vejez, Pensión Básica Solidaria de Invalidez, Aporte Previsional Solidario de Vejez, Bono por Hijo y Asignación por muerte.