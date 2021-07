IFE Vencido 2020 | Cómo saber si me corresponde el IFE Retroactivo del año pasado

Por diversos motivos más de 89 mil personas no cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en 2020. Esto derivó en el vencimiento de los pagos del beneficio.

Y pese a que esos dineros se habían dado por perdidos, todavía hay chance para quienes no pudieron cobrarlos. Esto, porque el Ministerio de Desarrollo Social anunció que, tras escuchar a la ciudadanía, se reactivarán los pagos que caducaron el año pasado.

Es importante recalcar que esto no significa que se abrirá un nuevo proceso de postulación para quienes no lo hicieron en 2020, sino que quiénes lo hicieron, resultaron beneficiados y no cobraron el dinero, podrán hacerlo ahora.

Los pagos se efectuarán desde mañana viernes 23 de julio. Si no tienes claro si eres beneficiario de este aporte, te explicamos cómo saberlo a continuación.

¿Cómo saber si me toca el IFE Retroactivo?

Para saber si eres beneficiario del IFE Retroactivo, deberás ingresar desde mañana a la sección "Mis Pagos" del sitio web ingresodeemergencia.cl. Deberás ingresar con tu RUT o Clave Única.

Una vez dentro, podrás conocer si te corresponde el beneficio. En esa caso, encontrarás el detalle del monto, la modalidad de cobro y las fechas de pago.