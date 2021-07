Horóscopo de hoy viernes 30 de julio de 2021 según tu signo zodiacal

Aries (marzo 21 - abril 20)

Anda con calma si es posible y concéntrate en lo que estas. De esta forma las cosas resultarán mejor y podrás disfrutar de lo que haces. Vive con intensidad.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

No permitas que la soledad se interponga en tu camino y no te deje disfrutar. Si quieres compañía, puedes conseguirlo. No temas, porque si te atreves podrás sonreír. Atrévete y verás hasta dónde puedes llegar.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

El estrés te ha estado molestando en el último tiempo. Aprende a controlarlo, no te tomes las cosas tan a pecho, a veces no vale la pena. Aléjate de los lugares con gente apurada, sin rumbo, porque no te aporta nada bueno.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Verás a un ser querido discutir con otra persona y eso no te hará sentir bien. Es posible que intervengas para evitar un conflicto mayor. Eso será algo muy positivo.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Aprovecha de descansar, porque tendrás un momento para liberarte del estrés. Vive cada segundo de esa instancia, equilibra tu mente y recárgate de buenas energías.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Desde hace mucho tiempo deseas reconectarte con la naturaleza y es probable que lo consigas. Esto te permitirá experimentar sensaciones muy intensas y a reencontrarte contigo mismo.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Podrás disfrutar de un momento de ocio. Te sentirás muy alegre, podrás liberarte de las responsabilidades que cotidianamente te aquejan. Toma este momento para replantearte las cosas.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Verás los frutos de un asunto familiar que vienes forjando desde hace tiempo. Has logrado que las cosas poco a poco tomen su lugar y eso te generará mucha satisfacción.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Tendrás un buen acercamiento con tu familia o amigos. Si te piden un favor, hazlo, pero deja claro que lo harás a tu manera y cuando puedas. Saldrá algo muy positivo de su disposición y tiempo invertido.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Recibirás una noticia que no esperabas y eso te hará darte cuenta que has dejado algunas cosas de lado. Será el momento adecuado para poner atención a lo importante, que vale la pena.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Los últimos días han sido complejos y ajetreados. Estás planeando algo y eso te ha quitado mucho tiempo. Pero no te desanimes, es algo que necesitabas y verás los frutos. Respirarás tranquilo y sentirás paz.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Lograrás algo por lo que recibirás felicitaciones. Eso subirá tu autoestima y te hará sentir mejor. No escatimes en demostrar tu orgullo y recuerda no exigirte demasiado. Lo que has hecho tiene mucho mérito y es más que suficiente.