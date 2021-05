Horóscopo de hoy sábado 8 de mayo de 2021 según tu signo zodiacal

Aries (marzo 21-abril 20)

No compares tu vida con la de otros, no sería inteligente de tu parte, ya que, cada uno tiene la suya. Debes elegir tu camino y tus propias decisiones, porque si te lo propones puedes trazar tu destino y cambiar muchas situaciones que no favorecen a tu espíritu positivo.



Tauro (abril 21-mayo 20)

En el ámbito sentimental o afectivo tendrás uno que otro inconveniente, ya que puede surgir alguna dificultad con la pareja en temas de convivencia en el que logran ponerse de acuerdo. Agachar la cabeza nunca soluciona nada, eso debes tenerlo claro.



Géminis (mayo 21-junio 21)

Tendrás muy claro cuáles son tus ambiciones y tus deseos de hoy, por algo que lees o ves en Internet y que te hará cambiar algunos escenarios. Puede que comiences a instalar las bases de un proyecto que te dará buenos resultados en un futuro.



Cáncer (junio 22-julio 22)

No será un día en el donde te preocuparás de cosas grandes, debes tomarte tu propio tiempo para descansar y cuidarte un poco más sin pensar en problemas. Deja la mente en blanco y que fluyan los pensamientos sin quedarte pegado en ellos.



Leo (julio 23-agosto 22)

Te buscará una amiga o un amigo, solo porque quiere conversar y estar contigo, ya sea para hablar sobre algo que le preocupa o simplemente para tener una conversación liviana y divertida sobre temas intrascendentes. Será un buen panorama para sonreír y descargar tensiones.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Por favor, no te obsesiones con temas físicos o relacionados a enfermedades que no padeces. Si caes en eso, sería enredarte en una trampa mental que te llevaría a no sentirte bien, aunque realmente si lo estés. Trata de pensar en otra cosa y no te dejes llevar por eso.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Si alguien te pregunta, en persona o por redes sociales sobre otra persona para que le cuentes algo personal, no lo hagas. Aunque no te des cuenta, te utilizan por eso ten mucha precaución con eso.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Sacarás fuerza para hacer algo que no es agradable para ti, como contarle a una persona algo triste y que te preocupa mucho. Sabrás hacerlo con empatía y modales, eso hará que te sientas mejor contigo misma.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Tu tono vital va a estar mucho más elevado que días y sentirás una paz mental que te viene bien para poder seguir y sentir que lo mejor está por venir. No te estarás engañando, te sentirás mejor.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Si en redes sociales, ves algo que te afecta y molesta porque comentan algo malo sobre ti, no le des importancia porque no nada más que alguien que habla sin conocerte, no influye en tu vida.



Acuario (enero 21-febrero 19)

Pondrás mucho esfuerzo en descubrir que oculta alguien que está en tu entorno cercano. Aunque no lo haces, no te apresures y la situación será a tu favor. Aprovecha lo que queda de fin de semana, en alfo divertido.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy estrás acompañado de tu sonrisa, porque estarás con buena compañía y haciendo algo que te gusta y te trae paz o diversión. Aprovecha el momento con mucha intensidad y emociones puras.