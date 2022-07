Aries (marzo 21 - abril 20)

Te espera un día agradable, lleno de acción. Te sentirás afortunado, porque ocurrirán muchas cosas inesperadas que te beneficiarán bastante. Hoy te llenarás de felicidad y aumentarán tus ilusiones.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Hoy no te sentirás muy bien. Al resto de las personas mostrarás una cara sonriente y demostrarás que todo anda bien, pero por dentro sufrirás y te sentirás abatido. Quizás no puedas evitar esa sensación, pero no lo vivas solo, comparte tu dolor con alguien más que te pueda consolar, no intentes ser fuerte todo el tiempo.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Será un día muy exitoso en cuanto a lo laboral o los estudios. Recibirás felicitaciones e inevitablemente te sentirás reconfortado. Aumentará tu optimismo y tus ganas por llevar a cabo nuevos proyectos.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Eres una persona muy sensible y hoy sacarás a relucir esa parte de ti. No te frene, ni retengas tus emociones por lo que puedan decir lo demás, sobre todo si se trata de algo positivo. Si estás alegre, demuéstralo como quieras, por mucho que los demás no reacciones igual.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Es un buen momento para ti en el ámbito profesional. Tienes muchos planes y metas pro cumplir, y así como vas, lograrás todo lo que te propones, pero debes tener cuidado con la envidias y las malas intenciones de ciertas personas que no quieren verte triunfar.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Recibirás una noticia que te traerá esperanzas. Creías que todo estaba perdido, pero hoy se te demostrará lo contrario. Entenderás que tus sacrificios valieron totalmente la pena, ahora solo disfruta los resultados de tu esfuerzo y no dejes que nadie quite la sonrisa de tu rostro.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Eres una persona muy pacífica y armoniosa, pero cuando te sacan de quicio te estresas y no sabes cómo manejar la situación. Debes entender que no es necesario ser cordial todo el tiempo, a veces es necesario explotar y mostrar enojo.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Llevas bastante tiempo esforzándote por alcanzar una meta. Ya no queda nada para lograrlo, pero debes dar tu último esfuerzo. Estas cansado y sientes que ya no tienes fuerzas, pero solo debes mantenerte firme. Ya no queda nada, solo resiste.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Será un día un poco extraño, porque las cosas resultarán tal como lo esperabas, pero por algún motivo no te sentirás satisfecho, algo te hará dudar y comenzarán a surgir miedos. Intenta que esos sentimientos no te controles, disfruta de tus logros, nadie más que tú lo merece.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

La posición de la luna te favorecerá hoy. Será un día plano, pero muy calmado y tranquilo, algo que necesitas con urgencia. Busca los momentos de paz, se optimista y vive con plenitud. No te agobies por cosas sin importancia.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Recibirás una sorpresa que te hará muy feliz a ti a tus seres queridos. Recibirás una recompensa que no esperabas pero que mereces totalmente. Será un día muy agradable, pacífico y pleno. Aprovecha estos momentos.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Arranca de los pensamientos negativos y las dudas, eso solo te impedirá vivir pleno y feliz. Intenta vivir el día a día siendo objetivo y realista, no idealices nada, ni exageres las cosas. Si eres parcial vivirás mucho más tranquilo.