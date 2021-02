Horóscopo de hoy lunes 1 de marzo de 2021 según tu signo zodiacal

Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy tendrás la oportunidad de reflexionar sobre algo que te sucede y que te enseña una gran lección. Observa todo con la mente abierta, sin tener prejuicios. Será la manera más beneficiosa para ti.



Tauro (abril 21-mayo 20)

Eres una persona que sabe sacar su fuerza cuando se necesita, en ocasiones puedes ser como una roca y eso es muy importante en este momento. Deprimirse no es tu opción. Si te lo planteas como un reto, lo lograrás.



Géminis (mayo 21-junio 21)

Es importante que cuides tu salud por el futuro, debes tener una actividad más intensa de la que haces ahora. Consulta con alguien que te oriente en el plano deportivo para mejorar todo lo que puedas. Lo agradecerás.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Hoy te elogiarán por tus esfuerzos en un tema importante y es porque ves que has conseguido ayudar a alguien y eso te hará sentir francamente bien y con más ánimos. Compártelo con tu familia, se sentirán orgullosa.



Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy te atraerá todo lo que sea distinto o diferente, en cualquier sentido. Observa bien todo lo que sucede. Lo misterioso o el lado oscuro te interesará. Manten tu ánimo en positivo siempre.





Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Sabrás organizar muy bien algo que te solicitan en el trabajo e incluso solventarás algunos problemas que se presenten sobre la marcha. Esto te va a generar una imagen excelente delante de alguien con poder. Exhíbela sin ninguna modestia.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy recordarás algo que hiciste con mucho esfuerzo pero también mucha recompensa. No creas que ya no eres capaz de hacerlo. Dentro de poco tendrás otra oportunidad muy interesante y lo más importante es que sepas aprovecharla.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Esperabas este día con mucha ilusión hace mucho tiempo, porque vas a ver a alguien a quien echabas de menos y lo vivirás todo con mucha pasión. Tendrás la oportunidad de establecer una relación afectiva o una aventura. Déjate llevar, disfruta sin tensiones.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Te dedicarás a hacer algo que te trae mucha paz y puede ser que sea algo muy simple como cocinar o escuchar música que te lleve mentalmente a un lugar relajante. Eso también contribuye a tu descanso espiritual y aunque no lo creas, incluso físico.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Descubrirás lo que piensa alguien de ti que no te va a hacer mucha gracia porque te darás cuenta de que no te tiene en tanta estima como suponías. Alguien te descubre la verdad, pero debes disimular todo lo que puedas y no llevarte un disgusto tonto.



Acuario (enero 21-febrero 19)

Es normal que no te relaciones como antes con algunos amigos de tu niñez. Tu evolución va por un lado y la suya por otro. Debes asumirlo y actuar en consecuencia pero con cariño.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hay algo que te ha sorprendido de una persona a la que conoces hace mucho. Esas palabras que te ha dicho te han llegado al corazón y comprendes que hay una conexión muy grande, no te separes, sean más fuerte juntos.