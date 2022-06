Revisa con qué dice el horóscopo sobre los signos de zodiaco con los que no conviene enojarse.

Pese a que no se puede a meter a todos en un mismo saco, el horóscopo da una idea panorámica de cómo son las personas. No hay duda de que Cáncer, por ejemplo, es uno de los signos más sensibles, intuitivos y empáticos; mientras que Leo es uno de los signos más orgullosos y autorreferentes.

Pero, ¿qué se puede decir de los signos más complejos? ¿Con quiénes no conviene discutir porque son peligrosos cuando se enojan?. El horóscopo ya da una idea de cuáles pueden ser algunos de los signos más difíciles y aunque algunos dicen no sentirse identificado, sin duda hay un signo en particular que se considera el más amenazante.



¿Cuál es el signo del zodiaco más peligroso cuando se enoja?

Escorpio es uno de los signos del zodiaco con carácter más fuerte, se enojan fácilmente y suelen protagonizar discusiones. No pueden evitarlo, está en esencia y pese a que a veces intentan controlarse, se les hace difícil.

Los escorpiones son las personas nacidas entre el 24 de octubre y el 22 de noviembre, se caracterizan por ser orgullosos y vengativos. Si tienes un problema con un Escorpio debes saber que son personas complicadas cuando se sienten pasados a llevar. Pero al mismo tiempo son uno de los signos más leales cuando se trata de los suyos.