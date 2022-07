Tras los anuncios en materia económica anunciado por el Gobierno como el Plan Chile Apoya, esta vez es turno de dar un giro en materia de salud. El presidente Gabriel Boric anunció el Copago Cero en Fonasa.

Más de 5 millones de afiliados se verán beneficiados con la medida, ya que los afiliados a los tramos C y D del sistema de salud gratuito no deberán cancelar ningún monto (AUGE/GES y No AUGE/GES), quienes recordemos debían pagar un 20% y un 10% de copago por sus atenciones de salud en los establecimientos de salud públicos.

La medida que comenzará a regir a partir del mes de septiembre y beneficiará más de cinco millones de personas afiliadas en Fonasa, por otra parte, tanto los medicamentos como las prótesis se incluirán en el Copago Cero, siempre y cuando estén incorporados en los tratamientos indicados por los médicos de la Red Pública donde se atiende.

¿Hay excepciones para cobrarle algún servicio a personas afiliadas a Fonasa en la Red Pública?

Es importante aclarar que no existen excepciones. De acuerdo a lo señalado por el Gobierno, ninguna persona, en ninguna situación deberá pagar. Si ingresa por urgencia a un hospital, las atenciones odontológicas, de salud mental, si utiliza la Ley de Urgencia o algún programa especial (como cirugía bariátrica o fertilización in vitro), en la red pública, el costo siempre deberá ser cero.

Sin embargo, los procedimientos del Pago Asociado a Diagnóstico (PAD) y las personas que se hospitalizan en pensionado, corresponden a la Modalidad Libre Elección, esto significa que no serán parte de este anuncio.