HBO Max | ¿Cuántas pantallas se pueden usar en simultáneo y en cuántos dispositivos?

HBO Max pisa fuerte en Latinoamérica este fin de mes. La plataforma online de transmisiones de WarnerMedia ya está disponible en Chile y trae consigo un nutrido catálogo de series y películas, donde destacan Game of Thrones, Wonder Woman 1984, Friends y The Big Bang Theory, entre otras.



¿Cuántas pantallas y dispositivos puedo tener en simultáneo en HBO Max?



La respuesta a esta pregunta dependerá de qué plan tengas contratado, pues cada cual distingue la cantidad de dispositivos disponibles.



Plan Estándar:



HBO Max en todas tus pantallas.

Acceso en tres dispositivos a la vez.

Reproducción en HD y 4K.

Descarga tus series y películas favoritas.

Configuración de 5 perfiles personalizables.



Plan Móvil:



HBO Max en tabletas y teléfonos móviles.

Acceso a un dispositivo a la vez.

Reproducción en definición estándar.

Descarga tus series y películas favoritas.



¿Cuánto cuestan los planes de HBO Max en Chile?



La plataforma de streaming ofrece varios planes para el gusto y comodidad del consumidor.



Plan 1 mes:



Estándar: $6.900 pesos.

Móvil: $4.900 pesos.



Plan 3 meses:



Estándar: $18.900 pesos / $6.300 al mes.

Móvil: $13.500 pesos / $4.500 al mes.



Plan 12 meses:



Estándar: $58.900 pesos / $4.908,33 al mes.

Móvil: $41.900 pesos / $3.491,67 al mes.