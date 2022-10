En cuanto a la protección ambiental, la activista respondió que: “si hablamos de aquellos que aportan soluciones, las personas que están a la vanguardia protegiendo el medio ambiente para que no sea destruido, principalmente los pueblos indígenas, si su trabajo fuera traducido en dinero serían las personas más ricas del mundo”.

La activista ambiental, Greta Thunberg, emplazó a los gobiernos a avanzar decididamente en la protección medioambiental, para alcanzar el objetivo de la carbononeutralidad al 2050 y criticó los acuerdos internacionales ambientales con concesiones: “Cuando se trata de la emergencia climática, ganar lentamente es lo mismo que perder”.

A días que se inicie una nueva cumbre por el cambio climático COP 27 en Egipto, Greta concedió una entrevista a la BBC, donde habla sobre su nuevo libro “El libro del clima”, además, comentó la actualidad de la crisis climática y las posibles soluciones para enfrentar el calentamiento global.

Matriz energética nuclear

En la entrevista, a la luchadora ambientalista se le consultó sobre el auge que ha tenido la energía nuclear, lo cual ella ve con distancia: “Se habla de este tema como si fuera una panacea que resolverá todo”, señala, agregando que “Si tuviéramos que reemplazar los combustibles fósiles con energía nuclear no tendríamos tiempo para hacerlo. Nuestro presupuesto de CO2 (lo que podemos emitir para alcanzar el cero neto en 2050) se agota en menos de una década con el nivel de emisiones actuales”.

Greta también comenta la importancia de la tecnología en la lucha climática, catalogándola como “absolutamente esencial”, pero agregando que “debemos reconocer que no será suficiente” y que “se requieren otras cosas, porque necesitamos recortes de emisiones drásticos e inmediatos a una escala jamás vista”.

Elon Musk

A la activista también comentó el aporte de millonarios como Elon Musk que impulsa la transformación automotriz. Respecto a Musk, Greta destaca que “es importante tener revoluciones tecnológicas como esa”, pero advierte: “no creo que los viajes espaciales al estilo multimillonario sean lo que el mundo necesita”.

“Si hablamos de aquellos que aportan soluciones, las personas que están a la vanguardia protegiendo el medio ambiente para que no sea destruido, principalmente los pueblos indígenas, si su trabajo fuera traducido en dinero serían las personas más ricas del mundo”, agregó.

Política climática global y su futuro como líder

Dentro de la entrevista, también se le consultó su opinión sobre los acuerdos con ‘concesiones’, ante lo cual reconoció que “el Acuerdo de París es una gran concesión”; pero que si la idea es mantener “el objetivo de un calentamiento que no supere 1,5 grados, no tenemos tiempo para ‘pequeños pasos en la dirección correcta’. No tenemos tiempo para alcanzar el cero neto en 2050”.

“Cuando se trata de la emergencia climática, ganar lentamente es lo mismo que perder”, añadió Greta, resaltando que “o seguimos adelante como civilización, o no”.

A nivel personal, señaló que “no quiero entrar a la política” porque “me parece que ese mundo es tóxico”, pero que su razón principal “es que los cambios necesarios solo vendrán si hay suficiente presión pública desde afuera, eso es algo que creamos en las calles”.

Emergencia climática

En cuanto a la percepción del calentamiento global, Greta sostiene que “la crisis climática no se ve como una emergencia” y la comparó con la pandemia del COVID-19, señalando que “cuando los medios decidieron tratar la pandemia de coronavirus como una emergencia, cambiamos nuestras normas sociales, nuestro comportamiento”.

Esto fue debido a que la pandemia “nos llegó personalmente. Teníamos miedo de arriesgar nuestras propias vidas, perder a nuestros seres queridos, perder nuestro sustento”. En ese sentido, pese a que “la crisis climática también está afectando a las personas hoy en día”, de igual manera “son principalmente las personas a las que realmente no escuchamos”.