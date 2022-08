El diputado Gonzalo de la Carrera aseguró que el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Alexis Sepúlveda, lo “agredió verbalmente y después me paga tres pechazos, yo le pregunté por qué me pegaba y cuando me pegó el tercero yo me defendí“.

De esa forma, el parlamentario expuso su versión del escandaloso hecho producido anoche en el Congreso.

En conversación con el matinal Tú Día de Canal 13, De la Carrera explicó que la diputada Marcela Riquelme se equivocó cuando lo acusó de haberla tratado de “estúpida” en medio del incidente. “Ella está mintiendo. Ella se involucró en una discusión que no tenía nada que ver. Yo dije ‘hay actitudes de gente estúpida’ y ella no estaba en la discusión cuando yo partí hablando. Se lo autoadjudicó“, detalló.

El diputado aseguró que “me provocaron durante toda la semana, yo creo que ellos necesitaban a alguien para empatar con lo que pasó con la bandera”, en referencia al acto de Las Indomables en un acto del Apruebo.

De la Carrera agregó que “si uno pudiese retrotraer lo que ocurrió, yo lo que debería haber hecho era tirarme al suelo después que me agredieron y victimizarme. No me debí haber defendido. Me arrepiento mucho de haber reaccionado. Yo solo ejercí el derecho a legítima defensa”.

En su cuenta de Twitter, De la Carrera escribió "Muchas gracias por el apoyo. Anoche no dormí . He revisado los miles de comentarios en los posteos de figuras de Chilevamos, Longton, Macaya, Marcela Cubillos, etc y la gente se dio cuenta que fue un tongo . Me enviaron un matón y mi instinto fue defenderme. El video lo prueba".

La frase de De la Carrera

Tras el incidente, la bancada del Partido Republicano decidió expulsaro al parlamentario por la agresión. “Me quedé solo y estoy orgulloso de haberme quedado solo. Jesucristo también se quedó solo“, respondió el cuestionado parlamentario, asegurando que “no me prestan ropa porque viene la elección el 4 de septiembre que es muy importante para Chile. Es mejor tomar una posición para bajar los ánimos, yo también estoy en eso. Fue un incidente, pero nadie quiso esperar la información, todos salieron hablar antes que saliera el video”.