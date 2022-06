Los días feriados son las instancias más esperadas por los ciudadanos, quienes planifican panoramas para descansar o realizar ese viaje que tienen pendiente desde hace meses.

No son muchos los feriados que tendremos este año, pero ya tuvimos algunos en el pasado como los feriados de Semana Santa, el Día Nacional del Trabajo (Irrenunciable) o el Día de las Glorias Navales. Sin duda que vinieron bien, sin embargo, comparten algo en común y que no cayó bien entre los chilenos. Se celebraron en días de fin de semana por lo que muchos no pudieron aprovecharlo como quisieron.

A falta de otros días feriados, el panorama cambiará un poco a favor y se vendrán más días de descanso. Esto se debe a que caen en días de semana, uno el martes y otro un día lunes consecutivamente.

¿Qué feriados tendremos este mes y serán irrenunciables?

La buena noticia es que en pocos días celebraremos el Día Nacional de los Pueblos Indígenas el próximo martes 21 de junio, por lo que en muchos trabajos dieron como día de descanso el lunes 20, sin embargo, siempre es recomendable consultar a tu empleador si será posible este descanso.

El otro feriado que tendremos será el lunes 27 de junio correspondiente al Día de San Pedro y San Pablo, este sin duda es especial para descansar un fin de semana largo y aprovecharlo para pasar tiempo en familia.

La mala noticia, para algunos, es que ninguno será irrenunciable. Por lo que el comercio funcionará de manera habitual a menos que los horarios cambien según lo indicado por cada empleador.